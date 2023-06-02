living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فاران: مان يونايتد لا يخشى هالاند والخطر في كل مكان

2
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مدافع مانشستر يونايتد رافائيل فاران إنهم لا يخشون مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكنه أقر بأن منافسيه يشكلون تهديدا في كل جزء من الملعب.
 
ويخوض مانشستر يونايتد المباراة النهائية، غدا السبت، ويتطلع إلى إنهاء محاولة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للفوز بلقبه الثاني هذا الموسم، حيث يسعى فريق المدرب بيب غوارديولا إلى تحقيق ثلاثية نادرة مع خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في العاشر من يونيو الحالي.
 
ويونايتد هو الفريق الوحيد الذي فاز بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم وذلك عام 1999.
 
وسجل هالاند 52 هدفا في أول موسم له في إنجلترا، وفاز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الممتاز برصيد 36 هدفا في طريقه للفوز بالعديد من جوائز أفضل لاعب في العام.
 
وقال فاران إن مانشستر سيتي ليس المهاجم النرويجي فقط، بحسب فرانس برس.
 
وقال المدافع الفرنسي لصحيفة تليغراف البريطانية "الخوف؟ مستحيل.. لماذا؟ نعم، إنه لاعب جيد للغاية، كلنا نعرف ذلك. لكن الخطر من سيتي في كل مكان، إنه فريق متكامل للغاية".
 
وأضاف فاران إن صانع اللعب كيفن دي بروين سيكون مفتاح إيقاف هالاند. وأنهى دي بروين الدوري برصيد 16 تمريرة حاسمة نصفها كان إلى هالاند.
 
وأضاف "يمكنهم التسجيل من الركلات الثابتة ومن الاستحواذ على الكرة في المباراة. كمدافع، فإن تفاهم هالاند، خاصة مع دي بروين، يسفر عن تمريرات معقدة للدفاع، لذلك نحاول قطع هذا الترابط والتفاهم.
 
وتابع قائلا: "ندرك أنه يمكننا التغلب عليهم. يجب أن نتحلى بالثبات لمدة 90 دقيقة لأننا نعلم أن كل شيء يمكن أن يتغير في بضع ثوان".
 
ويتطلع فريق المدرب إريك تن هاغ لإنهاء موسمه بنجاح كبير بعد فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وقال فاران، الذي أمضى 10 سنوات مليئة بالألقاب في ريال مدريد، إن يونايتد يطور عقلية الفوز مرة أخرى.
 
وأضاف "علينا أن نكون إيجابيين، نحن في طريق جيد. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نصدق ونؤمن بذلك".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   