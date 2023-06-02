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نهاية مشوار ميسي مع باريس سان جرمان

2
JUNE
2023
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قال مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه، اليوم الخميس، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة مع بطل فرنسا بعد غد السبت أمام كليرمو.
 
وأبلغ غالتييه الصحفيين: "حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".
 
وأضاف: "ستكون آخر مباراة له (ميسي) في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال".
 
وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.
 
وأوضح غالتييه: "في هذا العام، شكل جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده".
 
وتابع: "كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم".
 
وظل مستقبل ميسي في سان جرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وذكر مصدر مقرب من قائد الأرجنتين لرويترز أن بطل العالم تلقى عرضا رسميا من الهلال السعودي للانضمام إلى صفوفه الموسم المقبل.
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