living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أنس جابر تروض دودين وتبلغ ثالث أدوار رولان جاروس

2
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
روضت المصنفة السابعة عالميا أُنس جابر منافستها أوسيان دودين لتفوز عليها 6-2 و6-3 وتتأهل للدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس.
 
ولم تكن بداية الموسم جيدة للاعبة التونسية التي خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل أن تفوز باللقب في تشارلستون وتنسحب من بطولة مدريد المفتوحة بسبب مشكلة في ربلة الساق.
 
وبينما لم يكن هذا أفضل تحضير ممكن لرولان جاروس، بدت أُنس في حالة جيدة جدا في مباراتيها حتى الآن بعد أن وصلت إلى الدور الثالث دون أن تخسر أي مجموعة.
 
وقالت أُنس "أعود إلى مستواي وأتحرك بشكل رائع. جسديا أشعر بتحسن كبير.
 
"طريقة لعب دودين خطيرة جدا. يمكن أن تحصد الكثير من نقاط الفوز المباشر ومع ذلك ترتكب أيضا أخطاء كثيرة.
 
"كانت خطتي أن أجعلها ترتكب أخطاء أكثر مني. استفدت كثيرا من هذه المباراة وسيساعدني ذلك في الدور الثالث".
 
وكافحت اللاعبة التونسية في البداية للتعامل مع طريقة لعب دودين الشجاعة حيث كانت اللاعبة الفرنسية البالغ عمرها 26 عاما والمصنفة 122 عالميا تبذل جهدا كبيرا للحاق بكل كرة تقريبا.
 
لكن رغم فوزها بالعديد من النقاط الصعبة فإن دودين ارتكبت العديد من الأخطاء أيضا لتخسر نقاطا سهلة لتتقدم أُنس 4-2.
 
 
 
أنس جابر.. من جمع الكرات إلى أول لقب عالمي
 
 
ويمكن القول إن كرات أُنس القصيرة الماكرة خلف الشبكة هي الأفضل في منافسات السيدات، وقد استفادت المصنفة السابعة عالميا البالغة من العمر 28 عاما منها بالكامل لتتقدم 5-2.
 
وقالت أُنس "الكرات القصيرة الماكرة واحدة من التسديدات الرائعة التي أقوم بها وهنا على الملاعب الرملية تظل الكرة منخفضة جدا.
 
"لن أقول إنني ولدت بها لكنني تعلمت أن أفعل ذلك بشكل أفضل مع مرور السنين".
 
ولم تنجح طريقة لعب دودين الشجاعة بعدما سددت ضربة أمامية بعيدا لتفوز أُنس بالمجموعة الأولى.
 
وتبادلت اللاعبتان بعد ذلك كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية لكن دودين واصلت ارتكاب أخطاء لتفوز أُنس بالمباراة في ثالث نقطة لحسم اللقاء وتنهي الوجود الفرنسي في مسابقة السيدات.
 
وهذه هي المرة الثالثة خلال خمس سنوات التي لا تصل فيها أي لاعبة فرنسية إلى الدور الثالث من منافسات السيدات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   