أنس جابر تروض دودين وتبلغ ثالث أدوار رولان جاروس

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روضت المصنفة السابعة عالميا أُنس جابر منافستها أوسيان دودين لتفوز عليها 6-2 و6-3 وتتأهل للدور الثالث في فرنسا المفتوحة للتنس.

ولم تكن بداية الموسم جيدة للاعبة التونسية التي خضعت لجراحة بسيطة في الركبة قبل أن تفوز باللقب في تشارلستون وتنسحب من بطولة مدريد المفتوحة بسبب مشكلة في ربلة الساق.

وبينما لم يكن هذا أفضل تحضير ممكن لرولان جاروس، بدت أُنس في حالة جيدة جدا في مباراتيها حتى الآن بعد أن وصلت إلى الدور الثالث دون أن تخسر أي مجموعة.

وقالت أُنس "أعود إلى مستواي وأتحرك بشكل رائع. جسديا أشعر بتحسن كبير.

"طريقة لعب دودين خطيرة جدا. يمكن أن تحصد الكثير من نقاط الفوز المباشر ومع ذلك ترتكب أيضا أخطاء كثيرة.

"كانت خطتي أن أجعلها ترتكب أخطاء أكثر مني. استفدت كثيرا من هذه المباراة وسيساعدني ذلك في الدور الثالث".

وكافحت اللاعبة التونسية في البداية للتعامل مع طريقة لعب دودين الشجاعة حيث كانت اللاعبة الفرنسية البالغ عمرها 26 عاما والمصنفة 122 عالميا تبذل جهدا كبيرا للحاق بكل كرة تقريبا.

لكن رغم فوزها بالعديد من النقاط الصعبة فإن دودين ارتكبت العديد من الأخطاء أيضا لتخسر نقاطا سهلة لتتقدم أُنس 4-2.

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ويمكن القول إن كرات أُنس القصيرة الماكرة خلف الشبكة هي الأفضل في منافسات السيدات، وقد استفادت المصنفة السابعة عالميا البالغة من العمر 28 عاما منها بالكامل لتتقدم 5-2.

وقالت أُنس "الكرات القصيرة الماكرة واحدة من التسديدات الرائعة التي أقوم بها وهنا على الملاعب الرملية تظل الكرة منخفضة جدا.

"لن أقول إنني ولدت بها لكنني تعلمت أن أفعل ذلك بشكل أفضل مع مرور السنين".

ولم تنجح طريقة لعب دودين الشجاعة بعدما سددت ضربة أمامية بعيدا لتفوز أُنس بالمجموعة الأولى.

وتبادلت اللاعبتان بعد ذلك كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية لكن دودين واصلت ارتكاب أخطاء لتفوز أُنس بالمباراة في ثالث نقطة لحسم اللقاء وتنهي الوجود الفرنسي في مسابقة السيدات.

وهذه هي المرة الثالثة خلال خمس سنوات التي لا تصل فيها أي لاعبة فرنسية إلى الدور الثالث من منافسات السيدات.