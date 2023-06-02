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الأطفال الذكور أكثر "ثرثرة" من الإناث بهذا العمر

2
JUNE
2023
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وصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها أن الأطفال الذكور يكونون أكثر قدرة على "المناغاة" من الإناث في عامهم الأول، لتعود الإناث وتتفوق بعد ذلك.
واستكشف الباحثون 5899 طفلا تصل أعمارهم إلى عامين تم تزويدهم بمسجلات صوتية صغيرة لمدة ستة أيام منفصلة.
 
بالنسبة للرضع حتى سن عام واحد، كان الأولاد أكثر "ثرثرة" بنسبة 10 بالمئة من البنات.
 
ووجدت الدراسة أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين عام وعامين كان صوتهن أعلى بنسبة 7 بالمئة من الفتيان.
 
كيف أتعامل مع كثير الكلام؟
 
 
وقال الدكتور كيمبرو أولر، الذي قاد الدراسة من جامعة ممفيس: "يصدر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين حوالي خمسة أصوات شبيهة بالكلام في الدقيقة بالمتوسط".
 
ويقول الخبراء أن الدردشة مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة يساعدهم على تطوير مهارات النطق واكتشاف العالم من حولهم بشكل أفضل.
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