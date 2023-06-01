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رابطة "الليغا" تحسم الجدل بشأن قدرة برشلونة على ضم ميسي

1
JUNE
2023
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حصل برشلونة على موافقة مبدئية من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بشأن الخطة الاقتصادية التي قدمها النادي لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف.
 
ولا يمكن للنادي الكتالوني إبرام أي صفقة حتى توافق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على خطة الجدوى المالية التي قدمها النادي.
 
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، يوم الأربعاء، أن برشلونة حصل على موافقة شفهية من رابطة "الليغا"، لكن النادي يعتبر هذا الأمر غير كاف، وينتظر إصدار القرار بشكل رسمي.
 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن موافقة رابطة "الليغا" ستجعل برشلونة يتحرك لبناء فريق قوي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.
 
وذكرت أن الفكرة الأولية لدى برشلونة عقب الحصول على موافقة رابطة "الليغا"، كانت تسجيل العقود الجديدة للاعبين الحاليين (غافي - رونالد أراوخو - سيرجي روبيرتو - ماركوس ألونسو - بالدي)، ثم التحرك للتعاقد مع ليونيل ميسي كمرحلة ثانية.
 
وأوضحت "سبورت" أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أصدر تعليمات عاجلة للإدارة بتغيير الأولويات ووضع ملف ميسي قبل أي شيء آخر، بسبب أن التعاقد مع النجم الأرجنتيني يعد العملية الأكثر إلحاحا التي يواجهها النادي، وإذا لم يتم تسريعها، فإن فرص عودة "البرغوث" ستتضاءل كل يوم.
 
كما يريد النادي إظهار لميسي أن ما حدث عندما أجبر على الرحيل عن برشلونة في 2021، لن يحدث مرة أخرى، كما أن الإدارة مقتنعة تماما بقدرتها على تنفيذ جميع العمليات التالية المخطط لها.
 
وتعتقد إدارة برشلونة أن تسجيل العقود الجديدة أمر مضمون بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية من رابطة "الليغا".
روسيا اليوم
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