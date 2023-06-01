مينديز يكسر صمته ويعلق على انفصاله عن موكله رونالدو

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كسر وكيل اللاعبين الشهير، البرتغالي خورخي مينديز، صمته أخيرا حول انفصاله عن موكله النجم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بعد شراكة ناجحة استمرت طويلا بينهما.

وتم تكريم مينديز بحصوله على جائزة من نادي الصحافة الرياضية الوطنية في البرتغال، وأدلى بتصريحات هامة للصحفيين حول علاقته مع رونالدو، حيث شدد على أنه يتمتع بعلاقة شخصية عظيمة معه.

وقال مينديز في التصريحات التي نقلتها صحيفة "a bola" البرتغالية: "كريستيانو في المكان المناسب له الآن، هذه هي الحياة، إنه في السعودية، ويجب أن نكون جميعا ممتنين للغاية له على كل ما فعله لكرة القدم والبرتغال، إنه أعظم سفير للبرتغال".

ولم يتردد مينديز في الثناء على "الدون" أيضا: "رونالدو سيكون دائما في قلبي، إنه لاعب وشخص مميز بالنسبة لي، ويجب على جميع البرتغاليين الفخر بامتلاك لاعب مثله".

واختتم مينديز تصريحاته قائلا: "سأقولها طوال حياتي، لقد كان وسيظل أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وكان رونالدو قطع علاقته مع مينديز بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022، وقام بتغيير ممثله إلى رجل آخر موثوق هو ريكاردو ريجوف والذي أشرف على صفقة انتقال "الدون" إلى النصر السعودي مطلع العام الحالي.