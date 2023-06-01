"الاتحاد" السعودي ينتظر رد كريم بنزيمة

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كشف خبير الانتقالات فابريزو رومانو أن نادي الاتحاد السعودي ينتظر ردا من النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، في أقرب وقت.

ووفقا لتغريدة رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، في حسابه على تويتر، فإن بنزيمة سيحصل على 100 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نادي ريال مدريد ينتظر قرارا حاسما من بنزيمة، الذي أخبر ناديه بتلقيه العرض السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت تقارير صحفية كشفت، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بعرض نادي الاتحاد لبنزيمة، الذي ينتهي تعاقده مع ريال مدريد، بانقضاء الموسم الجاري.

وكان رومانو كتب في حسابه على تويتر: "تلقى كريم بنزيمة العرض الرسمي من النادي السعودي الأسبوع الماضي، قبل مباراة إشبيلية.. بنزيمة يناقش حاليا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك".

وأضاف أن ريال مدريد ما زال مستعدا لتجديد عقد بنزيمة لمدة موسم، إذا ما رغب في البقاء في النادي الملكي.