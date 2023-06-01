تعرف على سجل الفائزين والأكثر تتويجا في يوروبا ليغ

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بعد تتويج إشبيلية الإسباني بلقب الموسم الحالي على حساب روما الإيطالي، فيما يأتي سجل الفائزين بلقب الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ) في المواسم العشرة الأخيرة:

2023: إشبيلية الإسباني

2022: أينتراخت فرانكفورت الألماني

2021: فياريال الإسباني

2020: إشبيلية الإسباني

2019: تشلسي الإنجليزي

2018: أتلتيكو مدريد الإسباني

2017: مانشستر يونايتد الإنجليزي

2016: إشبيلية الإسباني

2015: إشبيلية الإسباني

2014: إشبيلية الإسباني

2013: تشلسي الإنجليزي

الأكثر تتويجاً:

7 مرات: إشبيلية الإسباني

3 مرات: إنتر الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني

مرتان: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، توتنهام الإنجليزي، فينورد الهولندي، أينتراخت فرانكفورت الألماني، غوتبورغ السويدي، ريال مدريد الإسباني، بارما الإيطالي، بورتو البرتغالي، تشلسي الإنجليزي.