تعرف على سجل الفائزين والأكثر تتويجا في يوروبا ليغ

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بعد تتويج إشبيلية الإسباني بلقب الموسم الحالي على حساب روما الإيطالي، فيما يأتي سجل الفائزين بلقب الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ) في المواسم العشرة الأخيرة:
2023: إشبيلية الإسباني
2022: أينتراخت فرانكفورت الألماني
2021: فياريال الإسباني
2020: إشبيلية الإسباني
2019: تشلسي الإنجليزي
2018: أتلتيكو مدريد الإسباني
2017: مانشستر يونايتد الإنجليزي
2016: إشبيلية الإسباني
2015: إشبيلية الإسباني
2014: إشبيلية الإسباني
2013: تشلسي الإنجليزي
الأكثر تتويجاً:
7 مرات: إشبيلية الإسباني
3 مرات: إنتر الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني
مرتان: بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، توتنهام الإنجليزي، فينورد الهولندي، أينتراخت فرانكفورت الألماني، غوتبورغ السويدي، ريال مدريد الإسباني، بارما الإيطالي، بورتو البرتغالي، تشلسي الإنجليزي.