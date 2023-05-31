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اختتم الاتحاد اللبناني للتنس دورة تدريبية للمدربين المبتدئين نظمها في نادي انترانيك الكائن في سنتر دميرجيان على مدى خمسة ايام تحت اشراف الاتحاد الدولي وحاضر فيها المدربان الوطنيان والمحاضران ريشار الحاج ونيقولا ساسين.

وحضر اليوم الختامي رئيس الاتحاد اوليفر فيصل وامين عام نادي انترانيك شاهي بارتاميان ومسؤول التنس في النادي المضيف غربيس غرابديان والمدربون الذين خضعوا للدورة وبلغ عددهم ال27(ذكور واناث) .النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة الرئيس فيصل الذي تحدث عن النشاط المكثف للعبة التنس عام 2023 مع اقامة الدورات الدولية والمحلية لكافة الفئات العمرية والتي تستضيفها ملاعب الأندية اللبنانية في جميع المناطق اللبنانية ومنها اللقاء بين لبنان وجامايكا ضمن مسابقة كأس ديفيس الذي سيقام في منتصف ايلول المقبل.

ونوّه فيصل بالمدربين المبتدئين الذين خضعوا للدورة وطالبهم بمساعدة النشء الطالع والمواهب على تطوير مستواهم ومتمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم التدريبية بالمستقبل ومضيفاً ان العديد من الدورات التدريبية ستقام في المستقبل وعلى مختلف المستويات .

ووجّه الشكر الى المدربين الحاج وساسين على عملهما الدؤوب مع الاتحاد لتطوير السلك التدريبي وهو الأمر الذي يلقى الصدى الايجابي لدى الاتحاد الدولي للتنس ولدى عائلة اللعبة في لبنان .كما وجّه الشكر الى نادي انترانيك لاستضافته الدورة التدريبية مرة جديدة.الكلمة الثانية لغرابديان الذي نوّه بالنشاط المكثف لاتحاد التنس وجدّد وضع منشآت النادي بتصرّف الاتحاد .

بدوره ،كشف المدرب الحاج ان الدورة تضمّنت الدروس الخطية والتطبيقية ومستوى اللعب على ان يتم الاعلان عن اسماء الناجحين في مرحلة لاحقة.

وفي الختام وزعت شهادات المشاركة على جميع المشاركين في الدورة.