living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتحاد التنس نظّم دورة للمدربين المبتدئين أوليفر فيصل:نشاط مكثّف للعبة عام 2023

31
MAY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اختتم الاتحاد اللبناني للتنس دورة تدريبية للمدربين المبتدئين نظمها في نادي انترانيك الكائن في سنتر دميرجيان  على مدى خمسة ايام تحت اشراف الاتحاد الدولي وحاضر فيها المدربان الوطنيان والمحاضران ريشار الحاج ونيقولا ساسين.
 
وحضر اليوم الختامي رئيس الاتحاد اوليفر فيصل وامين عام نادي انترانيك شاهي بارتاميان ومسؤول التنس في النادي المضيف غربيس غرابديان والمدربون الذين خضعوا للدورة وبلغ عددهم ال27(ذكور واناث) .النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة الرئيس فيصل الذي تحدث عن النشاط المكثف للعبة التنس عام 2023 مع اقامة الدورات الدولية والمحلية لكافة الفئات العمرية والتي تستضيفها  ملاعب الأندية اللبنانية في جميع المناطق اللبنانية ومنها اللقاء بين لبنان وجامايكا ضمن مسابقة كأس ديفيس الذي سيقام في منتصف ايلول المقبل.
 
ونوّه فيصل بالمدربين المبتدئين الذين خضعوا للدورة وطالبهم بمساعدة النشء الطالع والمواهب على تطوير مستواهم ومتمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم التدريبية بالمستقبل ومضيفاً ان العديد من الدورات التدريبية ستقام في المستقبل وعلى مختلف المستويات .
 
ووجّه الشكر الى المدربين الحاج وساسين على عملهما الدؤوب مع الاتحاد لتطوير السلك التدريبي وهو الأمر الذي يلقى الصدى الايجابي لدى الاتحاد الدولي للتنس ولدى عائلة اللعبة في لبنان  .كما وجّه الشكر الى نادي انترانيك لاستضافته الدورة التدريبية مرة جديدة.الكلمة الثانية لغرابديان الذي نوّه بالنشاط المكثف  لاتحاد التنس وجدّد وضع منشآت النادي بتصرّف الاتحاد .
 
بدوره ،كشف المدرب الحاج ان الدورة تضمّنت الدروس الخطية والتطبيقية ومستوى اللعب على ان يتم الاعلان عن اسماء الناجحين في مرحلة لاحقة.
 
وفي الختام وزعت شهادات المشاركة على جميع المشاركين في الدورة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   