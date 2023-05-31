تقارير.. والد ميسي يوافق على انتقاله للهلال السعودي مقابل عرض "خرافي"

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أكدت تقارير صحفية فرنسية أن خورخي ميسي والد ووكيل اللاعب ليونيل ميسي وافق على فكرة انتقاله لصفوف نادي الهلال السعودي.

ووفقا لصحيفة footmercato الفرنسية، فإن والد ميسي ووكيل أعماله وافق بالفعل على العقد التاريخي المقدم من نادي الهلال السعودي.

وينتظر أن يحصل ميسي على 1.2 مليار يورو على مدار عامين، أو 600 مليون يورو سنويا، أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاليا مع النصر السعودي.

ويتوقع أن يحصل والد ميسي على أكبر عمولة في تاريخ كرة القدم، من خلال عقد الهلال، دون الكشف عن قيمتها.

يذكر أن عقد ميسي ينتهي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولا ينوي تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي لموسم آخر.