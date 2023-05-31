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هزيمة مفاجئة لـ"الأخطبوط" و"الجوكر" متهم بإذكاء توتر سياسي

31
MAY
2023
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أصبح دانييل ميدفيديف أعلى اللاعبين تصنيفا الذي يغادر فرنسا المفتوحة للتنس بعد الخسارة في مباراة ماراثونية أمام البرازيلي الصاعد من التصفيات تياجو سيبوت وايلد بينما وجد نوفاك ديوكوفيتش نفسه وسط عاصفة سياسية.
ميدفيديف، المصنف الثاني عالميا  والملقب بالأخطبوط، عانى من خروج مفاجئ من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة بعد الخسارة 7-6 و6-7 و2-6 و6-3 و6-4 أمام البرازيلي سيبوت وايلد.
 
وعلى الرغم من فوز سيبوت وايلد بلقبين على الملاعب الرملية ضمن بطولات التحدي الأدنى درجة هذا الموسم فإن ميدفيديف الذي دخل البطولة الكبرى منتشيا بفوزه في روما أظهر تطورا كبيرا على هذا النوع البطيء من الأرضيات.
 
لكن الإحباط نال من اللاعب الروسي على ملعب فيليب شاترييه وسط رياح قوية وتجادل مع الحكم والجماهير في المجموعة الرابعة.
 
ولعب سيبوت وايلد بسرعة وقوة أكبر من ميدفيديف الذي لم يستطع أبدا العثور على إيقاعه ليخسر بعد أربع ساعات و15 دقيقة من اللعب.
 
وقال المصنف 172 عالميا "تابعت دانييل منذ صغري والتغلب عليه في هذا الملعب حلم تحول إلى حقيقة.
 
وقال ميدفيديف لاحقا إنه سعيد بخروجه المبكر معبرا عن شعوره بالراحة لأن موسمه على الملاعب الرملية قد انتهى أخيرا.
 
وأضاف ميدفيديف للصحفيين "في كل مرة ينتهي (موسم الملاعب الرملية) أشعر بالسعادة. أنا سعيد جدا. (الخسارة) لا تهم. مرة واحدة في دور الثمانية مرة واحدة في الدور الرابع ومرات عديدة في الدور الأول.
 
"اليوم بسبب الرياح امتلأ فمي بالرمال منذ الشوط الثالث ولا أحب ذلك. لا أعلم إذا كان الناس يحبون أكل الرمال وأن تدخل الرمال لحقائبهم وأحذيتهم وجواربهم تحديدا البيضاء. ربما يضطرون لإلقائها في القمامة بعد انتهاء موسم الملاعب الرملية. البعض قد يحب هذا أما أنا فلا".
 
جوكوفيتش: كوسوفو قلب صربيا
 
واتهم اتحاد التنس في كوسوفو الصربي جوكوفيتش بتأجيج الوضع المتوتر بالفعل بعد أن كتب المصنف الثالث عالميا "كوسوفو هي قلب صربيا. أوقفوا العنف" على عدسة كاميرا بعد فوزه بالدور الأول في فرنسا المفتوحة.
 
وقال رئيس اتحاد التنس في كوسوفو جيتون حيدر جوناي في بيان "التعليقات التي أدلى بها نوفاك جوكوفيتش بعد المباراة في رولان غاروس وتصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء ومنشوره على انستغرام مؤسفة".
 
واتهم جوكوفيتش، الذي يعرف بلقب الجوكر، باستخدام مكانته لإثارة التوترات.
 
وقال "ارتكب نوفاك جوكوفيتش أفعالا مماثلة في السابق. على الرغم من وجود رسالة عامة ضد العنف فإن عبارة كوسوفو هي قلب صربيا والتصريحات الأخرى بعد المباراة، التي أدلى بها جوكوفيتش وهو شخصية عامة في حدث رياضي رفيع مثل بطولة فرنسا المفتوحة تؤدي بشكل مباشر إلى رفع مستوى التوتر بين الدولتين صربيا وكوسوفو".
 
وقال الاتحاد الفرنسي للتنس، الذي ينظم فرنسا المفتوحة، في بيان "نطبق نفس القواعد التي تعمل بها جميع البطولات الأربع الكبرى. يعمل رئيس لجنة الحكام في البطولة والمشرفون على ضمان الالتزام بهذه القواعد.
 
"يجري إبلاغ الطاقم المعاون لأي لاعب بمثل هذه الأمور".
 
وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الاتحاد الفرنسي لا يرى أن تصرف جوكوفيتش "يضر بمصالح البطولة" طبقا لقواعد البطولات الأربع الكبرى.
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