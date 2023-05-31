أنجيه يفسخ عقد الجزائري شتي بسبب اتهامه باعتداء جنسي

A + A -

أعلن نادي أنجيه صاحب المركز الأخير في الدوري الفرنسي لكرة القدم فسخ عقد مدافعه الدولي الجزائري إلياس شتي بسبب إدانته بالسجن قبل شهرين بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقال النادي الذي هبط الى الدرجة الثانية في بيان صحافي من سطر واحد، إنه اتخذ هذا القرار "آخذًا بعين الاعتبار الحقائق المزعومة والمعترف بها من قبل اللاعب".

وحُكم على اللاعب إلياش شتي البالغ من العمر 28 عامًا بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في أبريل بعد شكوى من شابة زعمت ان شتي لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي في الرابع من ديسمبر الماضي خلال فترة التوقف الدولي بسبب مونديال قطر.

ولدى احتجاز الظهير الأيسر لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وتسبب شتي الذي قلَّما لعب على مدار الموسم حيث دخل بديلا في ست مباريات فقط لمدة أقل من أربع ساعات على أرضية الملعب- بشكل غير مباشر رحيل مدربه السابق المغربي الأصل عبد العزيز بوحزامة الذي قلل من الاعتداء الجنسي.

ودافع بوحزامة في الخامس من مارس عن لاعبه "هذا ليس سيئًا، لقد سبق لنا جميعا لمس الفتيات"، قبل أن يضطر للاستقالة بعدما ظهرت كلماته المثيرة للجدل في وسائل الإعلام.

وقال مصدر مقرب من النادي وقتها إن اللاعب المرتبط بأنجيه حتى عام 2026 "تمت معاقبته بإيقافه عن اللعب لمدة أسبوعين"، مضيفا أن وضعه في أنجيه "سيتم النظر فيه بنهاية الموسم".

ويواجه أنجيه عقوبة حظر التعاقد في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلتي بسبب خلاف حول تعاقده مع شتي الصيف الماضي.

واحتج ناديه السابق الترجي التونسي على فسخ اللاعب لعقده معه والذي سمح له بالتعاقد مع أنجيه في صفقة انتقال حر. ولجأ النادي الفرنسي إلى محكمة التحكيم الرياضية.