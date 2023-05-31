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بيب غوارديولا يحصد جائزتين إنجليزيتين للمدربين

31
MAY
2023
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يواصل فريق مانشستر سيتي حصد الجوائز بعد فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث فاز مدربه بيب جوارديولا، مساء الثلاثاء، بجائزتين، ليلحق بلاعبه الشاب المتألق إرلينغ هالاند، الذي حصد 4 جوائزة هذا الموسم.
 
فقد فاز غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في الموسم برأي رابطة مدربي الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في مسيرته، وكذلك جائزة أفضل مدرب في البريميرليغ للموسم للمرة الرابعة والتي تقدمها رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
 
ويأتي فوز غوارديولا بهاتين الجائزتين بعد أن قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.
 
وتم تقديم الجائزة المسماة بكأس السير أليكس فيرغسون إلى غوارديولا، في حفل توزيع الجوائز الذي احتفل بالإنجازات التي تحققت في كل من ألعاب الرجال والسيدات، حيث تم توزيع الجوائز مساء الثلاثاء.
 
غير أن غوارديولا ما يزال متأخراً بفارق جائزتين عن فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة، بعد أن حققها 5 مرات.
 
كما حصل غوارديولا، البالغ من العمر 52 عاما، على جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن فريقه من اللحاق بأرسنال خلال المراحل الأخيرة من الموسم، قبل أن يتفوق عليه ليصعد إلى منصة التتويج.
 
وأشرف غوارديولا على أكثر فترات مانشستر سيتي نجاحا في تاريخ النادي بفوزه بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه المسؤولية.
 
 ومع ذلك، فإن لقب دوري أبطال أوروبا قد استعصى عليه خلال فترة تدريبه المثيرة للإعجاب، ولكن يمكن تصحيحه عندما يواجه مانشستر سيتي منافسه الإيطالي إنتر ميلان في نهائي هذا الموسم في اسطنبول يوم السبت العاشر من يونيو المقبل.
 
ويمكن أن ينهي غوارديولا الموسم بأن يصبح أول مدرب منذ الألفية يفوز بالثلاثية الأسطورية للدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
 
ويواجه مانشستر سيتي منافسه في المدينة مانشستر يونايتد في ويمبلي يوم السبت المقبل في أول ديربي مانشستر من أقدم مسابقة كأس إنجلترا.
 
الجدير بالذكر أن اللاعب النرويجي الشاب وهداف مانشستر سيتي هالاند كان قد حصد 4 جوائز، لعل أبرزها هداف البريميرليغ وأفضل لاعب في البريميرليغ.
 
كما فاز لاعبه كيفين دي بروين بجائزة أفضل صانع ألعاب.
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