الفرق المتأهلة إلى أوروبا والهابطة للدرجة الثانية في الدوريات الخمسة الكبرى... إليكم التفاصيل

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إنتهت بطولتان من أصل الدوريات الخمسة الكبرى ولم تتبق سوى مرحلة واحدة لإسدال الستار على البقية، وعليه بات واضحا هويات البطل والمتأهلين للبطولات القارية الموسم المقبل، والهابطين إلى الدرجة الثانية.