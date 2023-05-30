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الفرق المتأهلة إلى أوروبا والهابطة للدرجة الثانية في الدوريات الخمسة الكبرى... إليكم التفاصيل

30
MAY
2023
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إنتهت بطولتان من أصل الدوريات الخمسة الكبرى ولم تتبق سوى مرحلة واحدة لإسدال الستار على البقية، وعليه بات واضحا هويات البطل والمتأهلين للبطولات القارية الموسم المقبل، والهابطين إلى الدرجة الثانية. 

 

الدوري الإنكليزي الممتاز

  • البطل: مانشستر سيتي
  • دوري أبطال أوروبا: أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد
  • الدوري الأوروبي: ليفربول وبرايتون
  • دوري المؤتمر الأوروبي: أستون فيلا
  • الفرق الهابطة للدرجة الثانية: ساوثهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي
  • الدوري الألماني
  • البطل: بايرن ميونخ
  • دوري أبطال أوروبا: دورتموند ولايبزيغ ويونيون برلين
  • الدوري الأوروبي: فرايبورغ
  • دوري المؤتمر الأوروبي: باير ليفركوزن
  • الفرق الهابطة للدرجة الثانية: شتوتغارت وشالكه وهيرتا برلين

الدوري الإسباني (لم ينته بعد)

  • البطل: برشلونة
  • دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد
  • الدوري الأوروبي: فياريال وريال بيتيس
  • دوري المؤتمر الأوروبي: لم يحسم بعد (يتركّز الصراع بين بيلباو وأوساسونا (50 نقطة لكل منهما) وجيرونا ورايو فايكانو وإشبيليا (49 نقطة لكل منهم))
  • الفرق الهابطة للدرجة الثانية: إسبانيول وإليتشي والفريق الثالث لم يحسم بعد (يتركّز الصراع بين بلدلوليد (39 نقطة) وسيلتا فيغو(40 نقطة) وألميريا (40 نقطة) وشكوك حول مصير فالينسا وخيتافي وكاديز(41 نقطة لكل منهم))

الدوري الإيطالي (لم ينته بعد)

  • البطل: نابولي
  • دوري أبطال أوروبا: لاتسيو وإنتر ميلان وميلان
  • الدوري الأوروبي: لم يحسم بعد (يتركّز الصراع بين أتالانتا (61 نقطة) و روما (60 نقطة) و يوقينتوس (59 نقطة))
  • دوري المؤتمر الأوروبي: لم يحسم بعد (يتركّز الصراع بين أتالانتا (61 نقطة) و روما (60 نقطة) و يوقينتوس (59 نقطة))
  • الفرق الهابطة للدرجة الثانية: كريمونيزي وسامبدوريا والفريق الثالث لم يحسم بعد.(يتركّز الصراع بين فيرونا وسبيتزيا (31 نقطة لكل منهما))

  • الدوري الفرنسي (لم ينته بعد)

    • البطل: باريس سان جيرمان
    • دوري أبطال أوروبا: لانس ومرسيليا
    • الدوري الأوروبي: لم يحسم بعد (يتركّز الصراع بين ليل (66 نقطة) ورين وموناكو (65 نقطة لكل منهما))
    • دوري المؤتمر الأوروبي: لم يحسم بعد (يتركّز الصراع بين رين وموناكو (65 نقطة لكل منهما) وليون (62 نقطة))
    • الفرق الهابطة للدرجة الدرجة الثانية: أنجيه وأجاكسيو وتروا والفريق الرابع لم يحسم بعد (يتركّز الصراع بين نانت (33 نقطة) وأوكسير (35 نقطة))
 
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