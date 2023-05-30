على طريقة رونالدو.. تن هاغ يكشف مصير ماغواير مع مان يونايتد

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قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إنه سعيد بوجود هاري ماغواير مع الفريق، لكنه أكد أن قلب الدفاع سيتخذ قراره بشأن مستقبله بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.

وبنفس العبارات وصف تن هاغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان مستقبله ضبابيا مع "الشياطين الحمر".

وتراجع مدافع منتخب إنجلترا في ترتيب اختيارات التشكيلة خلف ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر لوك شو شارك كقلب دفاع في بعض المباريات، ما قلص مشاركات مغواير ودخل التشكيلة الأساسية 8 مرات فقط بالدوري هذا الموسم.

وأصبح ماغواير أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (100.97 مليون دولار) في 2019، ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2025.

وردا على سؤال بشأن مستقبل ماغواير، أبلغ تن هاغ صحيفة التايمز: "دعونا نقول إني سعيد بوجوده معنا، وعندما كنا نحتاجه نجح في أداء المطلوب، لكن الأمر يعلق بقراره هو أيضا".

وأكد المدرب الهولندي أن ماغواير يبذل قصارى جهده في المران ولعب دورا مهما كقائد للفريق، لكنه يعتقد أن اللاعب قد لا يقبل الاستمرار على مقاعد البدلاء.

وقال تن هاغ: "لا يشعر أحد بالسعادة بهذا الموقف، وهو أيضا".

وأكد مدرب يونايتد أن ديفيد دي خيا سيستمر مع التشكيلة الموسم المقبل، لكنه قال إن الحارس الإسباني، صاحب أكبر عدد مرات من الشباك النظيفة في الدوري الممتاز هذا الموسم، سيواجه منافسة على مركزه.

وأضاف: "لن أقول إنه سيبقى الحارس رقم 1 لأن في فريق مثل مانشستر يونايتد يجب أن تكون هناك منافسة في كل المراكز".