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سباليتي يؤكد بعد تتويج نابولي: لن أدرب

30
MAY
2023
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أكد لوتشيانو سباليتي، الإثنين، أنه سيغادر منصبه كمدرب لنابولي بنهاية الموسم، بعد قيادة الفريق للقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ أكثر من 3 عقود.
تصريحات سباليتي لدى حديثه للصحفيين في مركز تدريب "كوفرتشانو" الخاص بمنتخب إيطاليا:
 
• "أنا بحاجة لبعض الوقت للراحة بعيدا عن كرة القدم لأنني متعب جدا".
 
• "لا أعرف ما إذا يمكنكم تسميتها سنة إجازة لكنني لن أعمل".
 
• "لن أدرب نابولي أو أي فريق آخر".
 
• "بذل مالك النادي قصارى جهده وأشكره، والآن من الجيد أن يستمر في فعل ما يريد القيام به".
 
وقاد المدرب البالغ 64 عاما نابولي إلى لقب "سيري أ" قبل 5 مباريات من النهاية، بعد موسم رائع قدم خلاله فريقه كرة قدم كانت من الأكثر جمالا في أوروبا، وأصبح أكبر مدرب يحرز لقب الدوري الإيطالي.
 
وسيشرف سباليتي على المباراة الأخيرة للفريق مساء الأحد، عندما يستضيف حامل اللقب سمبدوريا المتذيل في المرحلة الأخيرة على ملعب دييغو مارادونا.
 
وسبق أن قال مالك نابولي أوريليو دي لورنتيس خلال برنامج تلفزيوني على قناة "راي 3" مساء الأحد، إن المدرب طالب بسنة إجازة، موضحا: "سباليتي رجل حر. عندما يأتي إليك أحدهم ويقول لك: لقد بذلت قصارى جهدي، انتهت مرحلة من حياتي، لدي عقد معك لكني أفضل سنة إجازة، ماذا تفعل؟ هل تعارض ذلك؟".
 
وفاز نابولي بالـ"سكوديتو" الثالث في تاريخه، والأول بعد حقبة رائعة مع الأسطورة مارادونا، حصد خلالها اللقب مرتين عامي 1987 و1990.
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