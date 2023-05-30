كأس الإتحاد بألعاب القوى للفئات العمرية والفرق تحت 12 و تحت 14 سنة

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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته لعام 2023 ،حيث نظمّ بطولة وكأس الإتحاد بألعاب القوى للفئات العمرية والفرق تحت 12 وتحت 14 سنة والتي أقيمت على "ملعب مدرسة سيدة الجمهور" على وذلك بمشاركة حوالي 380 لاعب ولاعبة ينتمون إلى 21 ناد إتحادي بحضور رئيس الإتحاد رولان سعاده، ، أمين السرّ العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيؤركيان، والأعضاء جوزف ساسين، فيليب بجاني، أيمن الشامي ونديم عبود. وخلال البطولة تمّ تحقيق 7 أرقام قياسية وطنية للفئات العمرية كالآتي:

*في اليوم الأول:

-حققت اللاعبة جاين صعب من نادي الشانفيل رقم قياسي جديد في مسابقة رمي الطابة لفئة تحت 12 سنة – إناث 34.90 متر (الرقم السابق 33,75 متر للاعبة مريم يوسف من نادي بترون ستارز).

وفي اليوم الثاني:

- سجلت لين الحوت من نادي ليتز ران رقم قياسي جديد في مسابقة 50م حواحز لفئة تحت 14 سنة – إناث 8.68 ث (الرقم السابق 8.77 ث للاعبة ميسا معوّض من نادي الجمهور).

- كارل حبيش من نادي الجمهور في مسابقة 50م حواحز لفئة تحت 14 سنة – ذكور 8.38 ث (الرقم السابق 8.49 ث للاعب رونالد كساب من نادي الجمهور)

- زياد الشامي من نادي ليتز ران رقم قياسي جديد في مسابقة 120م لفئة تحت 12 سنة – ذكور16.63 ث (الرقم السابق 16.69 ث للاعب رافاييل عيسى من نادي بترون ستارز).

- ساي حنا من نادي بترون ستارز رقم قياسي جديد في مسابقة إطاحة المطرقة تحت 14 سنة – إناث 29.69 (الرقم السابق 29.20 متر للاعبة تيا نصار من نادي الجمهور).

- محمد الأكومي من نادي إنتر ليبانون رقم قياسي جديد في مسابقة رمي الرمح تحت 14 سنة – ذكور 37.62 متر (الرقم السابق 32.82 متر للاعب نفسه).

- إدوين عسيلي من نادي الجمهور رقم قياسي جديد في مسابقة 3000م مشي لفئة تحت 14 سنة - ذكور 21.59.71 د (الرقم السابق 22.49.2 دللاعب جون طه من نادي الجمهور)

في ختام البطولة تمّ توزيع الكؤوس على الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئتين العمريتين تحت 12 سنة وتحت 14 سنة،وأتت النتائج على الشكل التالي:

- فئة تحت 12 سنة إناث :

- المركز الأول : الشانفيل (56 نقطة)

- المركز الثاني : الجمهور (53 نقطة)

- المركز الثالث : ليتز ران (42 نقطة)

- فئة تحت 12 سنة ذكور :

- المركز الأول : ليتز ران (59 نقطة)

- المركز الثاني : الشانفيل (36 نقطة)

- المركز الثالث : بترون ستارز (21 نقطة)

- المركز الثالث : الأنطونية (21 نقطة)

- فئة تحت 14 سنة إناث :

- المركز الأول : الجمهور (101 نقطة)

- المركز الثاني : ليتز ران (95 نقطة)

- المركز الثالث : الشانفيل (55 نقطة)

- فئة تحت 14 سنة ذكور :

- المركز الأول : الجمهور (111 نقطة)

- المركز الثاني : ليتز ران (52 نقطة)

- المركز الثالث : بترون ستارز (48 نقطة)

وجاءت النتائج الفردية في اليوم الأوّل الشكل التالي:

1- مسابقة 50 متر تحت 12 سنة إناث

المركز الأول: ليا بو صالح – ليتز ران 8.00 ث

المركز الثاني: كاريل فياض – الجمهور 8.30 ث

المركز الثالث: كارلي باسيل – الشانفيل 8.50 ث

2- مسابقة 50 متر تحت 12 سنة ذكور

المركز الأول: زياد الشامي – ليتز ران 7.40 ث

المركز الثاني: جايكوب جاريكيان – الشانفيل 7.60 ث

المركز الثالث: لوكاس بو عيد – ليتز ران 7.70 ث

3- مسابقة رمي الكرة الحديدية تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: كاميل بويري – الجمهور 8.57 متر

المركز الثاني: آيدن عيد – ليتز ران 8.57 متر

المركز الثالث: كريستي عمار – الشانفيل 8.12 متر

4- مسابقة 60 متر تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: كلارا بعقليني – الجمهور 8.10 ث

المركز الثاني: تمارة جريج – بترون ستارز 8.20 ث

المركز الثالث: كريستيل جبور – الجمهور8.70 ث

5- مسابقة 60 متر تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: جيوفاني سمعان – الجمهور 7.60 ث

المركز الثاني: شربل الحزوري – بترون ستارز 7.70 ث

المركز الثالث: سامي جيلاني – إنتر ليبانون 7.90 ث

6-مسابقة رمي الطابة تحت 12 سنة ذكور

المركز الأول: خالد الأكومي – بترون ستارز 43.68 متر

المركز الثاني: أمير حسن – سلعاتا 42.84 متر

المركز الثالث: نيكولا فرنسيس – الشانفيل 40.87 متر

7- مسابقة رمي الكرة الحديدية تحت 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: فابيانو جرجورة – ليتز ران 11.73 متر

المركز الثاني: رالف معلوف – الجمهور 10.85 متر

المركز الثالث: دانيال نفاع – الجمهور 9.60 متر

8- مسابقة رمي القرص تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: رابي رومانوس – الشانفيل 23.92 متر

المركز الثاني: إيلي يعقوب – بترون ستارز 23.69 متر

المركز الثالث: دانيال نفاع – الجمهور 23.08 متر

9- مسابقة رمي القرص تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: كريستي عمار – الشانفيل 15.71 متر

المركز الثاني: آيدن عيد – ليتز ران 14.76 متر

المركز الثالث: لامار حمية – ليتز ران 14.24 متر

10- مسابقة الوثب الطويل تحت 12 سنة إناث

المركز الأول: جنى صعب – الشانفيل 3.45 متر

المركز الثاني: إليس الراجي – ليتز ران 3.40 متر

المركز الثالث: إليانا معوض – بترون ستارز 3.36 متر

11- مسابقة الوثب الطويل تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: سيرين عون – ليتز ران 4.51 متر

المركز الثاني: تمارا جريج – بترون ستارز 4.45 متر

المركز الثالث: ليا جعارة – الشانفيل 3.90 متر

12- مسابقة 250 متر تحت 12 سنة إناث

المركز الأول: ماريا عبود – الجمهور 41.90 ث

المركز الثاني: غايا باسيل الشانفيل 42.70 ث

المركز الثالث: زوي حنين – ليتز ران 43.00 ث

13- مسابقة 250 متر تحت 12 سنة ذكور

المركز الأول: خليل هاشم – تضامن صور 40.90 ث

المركز الثاني: جوزف أبو جودة – الأنطونية 41.72 ث

المركز الثالث: علي زيدان – بلو ستارز 42.84 ث

14- مسابقة رمي الطابة تحت 12 سنة إناث

المركز الأول: جاين صعب – الشانفيل 34.90 متر (رقم قياسي جديد)(الرقم السابق 33,75 متر للاعبة مريم يوسف من نادي بترون ستارز)

المركز الثاني: إليانا معوض – بترون ستارز 34.85 متر

المركز الثالث: كلوي عبيد – الشانفيل 31.54 متر

15-مسابقة 300 متر تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: هيفا الفران – فينيقيا صور 45.50 ث

المركز الثاني: أكسيل أبي راشد – الجمهور 48.48 ث

المركز الثالث: لمى مصطفى – ليتز ران 48.55 ث

16- مسابقة 300 متر تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: يوسف حجازي – الأنصار 44.72 ث

المركز الثاني: شريف زمكحل – الجمهور 46.43 ث

المركز الثالث: إياد عزير – الجمهور 47.46 ث

17-مسابقة 2000 متر تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: ناي مصطفى – ليتز ران 8.08.82 د

المركز الثاني: سيينا كرم – الجمهور 8.13.26 د

المركز الثالث: تيا زيدان – ليتز ران 8.14.35 د

18- مسابقة 2000 متر تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: أوليفر قربان – الجمهور 7.27.09 د

المركز الثاني: روي غصن – الجمهور 7.28.54 د

المركز الثالث: جمال الكك – ليتز ران 7.38.63 د

19- مسابقة الوثب الطويل تحت 12 سنة ذكور

المركز الأول: سيدريك عون – ليتز ران 4.11 متر

المركز الثاني: غدي عموري – ليتز ران 3.59 متر

المركز الثالث: جان مارك كرم – الجمهور 3.56 متر

20- مسابقة الوثب الطويل تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: أنطونيو نهرا – بترون ستارز 4.70 متر

المركز الثاني: درويش باسيل – الجمهور 4.18 متر

المركز الثالث: جو بادين – ليتز ران 4.03 متر

وفي اليوم الثاني جاءت النتائج الفردية على الشكل التالي:

21- مسابقة 50 متر حواجز تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: لين الحوت – ليتز ران 8.68 ث (رقم قياسي جديد)(الرقم السابق 8.77 ث للاعبة ميسا معوّض من نادي الجمهور)

المركز الثاني: صوفي طنوس – بترون ستارز 8.96 ث

المركز الثالث: غاييل ماديروسيان – الشانفيل 9.09 ث

22- مسابقة 50 متر حواجز تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: كارل حبيش – الجمهور 8.38 ث (رقم قياسي جديد)(الرقم السابق 8.49 ث للاعب رونالد كساب من نادي الجمهور)

المركز الثاني: شربل الحزوري – بترون ستارز 8.62 ث

المركز الثالث: سامي جيلاني – إنتر ليبانون 8.77 ث

23- مسابقة 120 متر تحت 12 سنة إناث

المركز الأول: ليا بو صالح – ليتز ران 17.52 ث

المركز الثاني: ميلا نحلة – الجمهور 18.46 ث

المركز الثالث: كارلي باسيل – الشانفيل 18.50 ث

24- مسابقة 120 متر تحت 12 سنة ذكور

المركز الأول: زياد الشامي – ليتز ران 16.63 ث(رقم قياسي جديد)(الرقم السابق 16.69 ث للاعب رافاييل عيسى من نادي بترون ستارز)

المركز الثاني: جايكوب جاريكيان – الشانفيل 17.62 ث

المركز الثالث: لوكاس بو عيد – ليتز ران 17.75 ث

25- مسابقة إطاحة المطرقة تحت 14 سنة إناث (2 كلغ)

المركز الأول: ساي حنا – بترون ستارز 29.69 متر (رقم قياسي جديد)(الرقم السابق 29.20 متر للاعبة تيا نصار من نادي الجمهور)

المركز الثاني: كاميل بويري – الجمهور 25.06 متر

المركز الثالث: إيلينا سعد – إنتر ليبانون 21.55 متر

26- مسابقة 120 متر تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: سيرين عون – ليتز ران 16.27 ث

المركز الثاني: كلارا بعقليني – الجمهور 16.59 ث

المركز الثالث: كريستل جبور – الجمهور 16.88 ث

27- مسابقة 120 متر تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: يوسف حجازي – الأنصار 15.91 ث

المركز الثاني: جيوفاني سمعان – الجمهور 15.97 ث

المركز الثالث: أسعد نحاس – الأنطونية 16.09 ث

28- مسابقة الوثب الثلاثي تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: آفا نعوم – ليتز ران 9.27 متر

المركز الثاني: نايا كيوان – الشانفيل 8.66 متر

المركز الثالث: كريستال شحادة – الجمهور 8.50 متر

29- مسابقة 600 متر تحت 12 سنة ذكور

المركز الأول: صلاح شاهين – ليتز ران 1.55.96 د

المركز الثاني: جوزف أبو جودة – الأنطونية 1.58.47 د

المركز الثالث: ميشال سلامة – ليتز ران 2.02.10 د

30- مسابقة 600 متر تحت 12 سنة إناث

المركز الأول: ماريا عبود – الجمهور 2.06.41 د

المركز الثاني: غايا باسيل – الشانفيل 2.06.80 د

المركز الثالث: إيفا نسنس – الجمهور 2.07.55 د

31- مسابقة رمي الرمح تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: محمد الأكومي – إنتر ليبانون 37.62 متر (رقم قياسي جديد)(الرقم السابق 32.82 متر للاعب نفسه)

المركز الثاني: فابيانو جرجورة – ليتز ران 24.80 متر

المركز الثالث: رابي رومانوس – الشانفيل 23.60 متر

32- مسابقة 1000 متر تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: هيفا الفران – فينيقيا صور 3.38.47 د

المركز الثاني: كارن جبور – الجمهور 3.45.32 د

المركز الثالث: تيا زيدان – ليتز ران 3.45.82 د

33- مسابقة 1000 متر تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: غدي ريدان – شامبس 3.19.45 د

المركز الثاني: أوليفر قربان – الجمهور 3.19.89 د

المركز الثالث: جمال الكك – ليتز ران 3.20.61 د

34- مسابقة رمي الرمح تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: أكسيل أبي راشد – الجمهور 20.70 متر

المركز الثاني: ليا عزير – الجمهور 15.90 متر

المركز الثالث: جوان علم – الشانفيل 15.50 متر

35- مسابقة الوثب العالي تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: لين الحوت – ليتز ران 1.40 متر

المركز الثاني: لين ربيز – الشانفيل 1.30 متر

المركز الثالث: رافاييلا رعد – الجمهور 1.30 متر

36-مسابقة الوثب العالي تحت 12 سنة إناث

المركز الأول: سيليا بو يونس – ليتز ران 1.15 متر

المركز الثاني: سارة حسون – الشانفيل 1.15 متر

المركز الثالث: كاريل فياض – الجمهور 1.10 متر

37- مسابقة 2000 متر مشي تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: يمنى بو فرح – الجمهور 14.37.43 د

المركز الثاني: غاييل صوايا – الشانفيل 15.13.53 د

المركز الثالث: كلوي شماس – الشانفيل 15.24.45 د

38- مسابقة 3000 متر مشي تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: إدوين عسيلي – الجمهور 21.59.71 د (رقم قياسي جديد)(الرقم السابق 22.49.2 للاعب جون طه من نادي الجمهور)

المركز الثاني: يوان سليم – الجمهور 23.37.33 د

39-مسابقة وثب ثلاثي تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: جاد دبوق – ليتز ران 9.90 متر

المركز الثاني: ديميتري معلوف – ليتز ران 9.76 متر

المركز الثالث: رافاييل أبي ضاهر – بترون ستارز 9.67 متر

40- مسابقة إطاحة المطرقة تحت 14 سنة ذكور (3 كلغ)

المركز الأول: إيلي يعقوب – بترون ستارز 31.50 متر

المركز الثاني: رالف معلوف – الجمهور 26.70 متر

المركز الثالث: رشاد نجار – الأنطونية 22.94 متر

41- مسابقة الوثب العالي تحت 12 سنة ذكور

المركز الأول: جورج الحولي – بترون ستارز 1.24 متر

المركز الثاني: ألبير مخول – الشانفيل 1.24 متر

المركز الثالث: سيدريك عون – ليتز ران 1.20 متر

42- مسابقة الوثب العالي تحت 14 سنة ذكور (نهائي)

المركز الأول: كارل قسيس – الجمهور 1.50 متر

المركز الثاني: رافاييل أبي ضاهر – بترون ستارز 1.45 متر

المركز الثالث: جاد دبوق – ليتز ران 1.35 متر

43- مسابقة التتابع 4 × 50 متر تحت 12 سنة إناث

المركز الأول: الجمهور 30.88 ث

المركز الثاني: الشانفيل 30.91 ث

المركز الثالث: ليتز ران 32.30 ث

44- مسابقة التتابع 4 × 60 متر تحت 14 سنة إناث

المركز الأول: الجمهور – 33.93 ث

المركز الثاني: ليتز ران - 34.09 ث

المركز الثالث: بترون ستارز – 35.28 ث

45-مسابقة التتابع 4 × 50 متر تحت 12 سنة ذكور

المركز الأول: ليتز ران – 29.79 ث

المركز الثاني: الشانفيل – 30.07 ث

المركز الثالث: الجمهور – 31.43 ث

46-مسابقة التتابع 4 × 60 متر تحت 14 سنة ذكور

المركز الأول: الجمهور – 33.34 ث

المركز الثاني: بترون ستارز – 34.28 ث

المركز الثالث: ليتز ران – 34.49 ث