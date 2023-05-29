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بالفيديو.. قائد "الاتحاد" السعودي ينقذ جماهيره من السقوط

29
MAY
2023
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أنقذ الدولي المصري أحمد حجازي قائد دفاع فريق الاتحاد، عددا كبيرا من جماهير الفريق، أثناء الاحتفال بلقب الدوري السعودي للمحترفين، والذي توج به الفريق بعد غياب 14 عاما.
 
وانتشر "فيديو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ أحمد حجازي لجماهير الاتحاد، حيث منع سقوطهم بسبب التدافع وراء أسوار الحماية.
 
 
وحقق فريق اتحاد جدة لقب دوري المحترفين السعودي بعد غياب 14 عاما، وذلك عقب الفوز على فريق الفيحاء.
 
وسيشارك اتحاد جدة في نسخة كأس العالم للأندية المقبلة، المقرر أن تحتضنها أن المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر.
 
وأكد الاتحاد الدولي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن البطولة ستلعب بشكلها الحالي وبمشاركة 7 أندية، على أن يكون اتحاد جدة مشاركا بصفته بطل الدوري السعودي.
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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