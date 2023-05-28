شارف استعادة بطولة كرة السلة...الرياضي بيروت 3 - 1

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شارف الرياضي بيروت على استعادة لقب بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعدما تقدم منافسه دينامو لبنان 3 - 1 من سبع مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي.

وتغلب الرياضي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة على دينامو بفارق 27 نقطة 106 - 79، بعد ظهر اليوم في قاعة صائب سلام بالنادي الرياضي في المنارة.

وقد يحسم الرياضي السلسلة غدا الساعة العاشرة الا ربعا مساء، في حال فوزه على منافسه في قاعة الاخير "روكلاند أرينا" على طريق المطار، حيث فاز الرياضي مساء الجمعة، منتزعا أفضلية الارض من دينامو متصدر الترتيب النهائي للدوري المنتظم.