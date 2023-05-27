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فريق ألماني يتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

27
MAY
2023
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نجح يونيون برلين في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على فيردر بريمن في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني، البوندسليغا، فيما تأهل فريق فرايبورغ إلى الدوري الأوروبي بعد حلوله خامساً في إثر خسارته أمام آينتراخت فرانكفورت.

في مباراة فريق العاصمة، انتصر يونيون برلين على بريمن بهدف نظيف سجله راني خضيرة قبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصلي (د81)، ليمنح فريقه انتصاراً ثميناً.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع المؤهل إلى "التشامبيونز ليغ"، فيما تجمد رصيد بريمن عند 36 نقطة في المركز الـ13.

يذكر يونيون برلين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية في العام 2019، لكنه تأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد 4 أعوام.

وخسر فرايبورغ أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين في مقابل هدف، حيث أنهى فرايبورغ الشوط الأول متقدماً بهدف سجله فينتشنزو غريفو في الدقيقة الـ44.

في الشوط الثاني، قلب فرانكفورت الطاولة على الضيوف، إذ حقق فوزاً قاتلاً، بعد أن تعادل عبر راندال كولو مواني في الدقيقة الـ83، قبل أن يخطف هدف الفوز القاتل عبر إريك إبيمبي (د90+1).

ورفع فرانكفورت بهذا الفوز رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فرايبورغ الخامس عند 59 نقطة.

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