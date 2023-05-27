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الدوري اللبناني لكرة السلة: الرياضي يتقدم في سلسلة النهائي بعد انتصاره على دينامو

27
MAY
2023
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حقق الرياضي فوزا مثيرا على حساب دينامو لبنان، بنتيجة (82-73)، أمس الجمعة في المباراة الثالثة التي جمعتهما ضمن منافسات السلسلة النهائية بالدوري اللبناني الممتاز. 

 وسيطر دينامو على مجريات الربع الأول بفضل جول لوال وعلي محمود ليتقدم أصحاب الأرض (23-15)، وواصل دينامو، بفضل تسديداته المحكمة، تقدمه في الربع الثاني، الذي انتهى بفارق 6 نقاط (41-35).

إلا أن الربع الثالث شهد انقلاباً في الصورة بفضل دفاع الرياضي الصلب، وتميّز علي منصور وثلاثيات هايك لينتهي الربع الثالث بفارق 3 نقاط (57-54)، بفضل ثلاثية قاتلة من المخضرم إسماعيل أحمد.

وواصل الرياضي دفاعه الحديدي في الربع الأخير مع تألق ديوب ريث أفضل مسجلي الأصفر ليصل الفارق إلى 18 نقطة قبل دقائق من النهاية.

 وقاد زاك لوفتن انتفاضة دينامو للعودة بعد سلسلة طويلة من التسديدات المهدرة على سلة الرياضي، أدت إلى ارتكاب 18 "تيرن أوفر" ليقلص الفارق إلى 6 نقاط قبل دقيقة من النهاية، إلا الرياضي فرض سيطرته على اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز الرياضي بفارق 9 نقاط.

 وكان الرياضي قد تغلب على دينامو في المباراة الثانية (92-84)، وخسر الأولى بفارق تسع نقاط (87-78).

وسجل للرياضي ديوب ريث 27 نقطة و15 متابعة، وأضاف أمير سعود 18 نقطة، وكيفن مارفي 10 نقاط و9 متابعات، وكل من وائل عرقجي وهايك 8 نقاط.

وسجل لدينامو زاك لوفتن 28 نقطة، وأضاف جول لوال الذي تميز دفاعا 11 نقطة و 16 متابعة، وأحرز مارك خوري 9 نقاط وكل من علي محمود وجاد خليل 8 نقاط.

 
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