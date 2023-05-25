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ميسي يخرج عن صمته بشأن برشلونة

25
MAY
2023
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كشف تقرير صحفي إسباني، عن لقاء تم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مع زملائه السابقين في صفوف برشلونة، خلال تناول العشاء.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العشاء كان الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى ميسي، بسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وزوجاتهم.

واستغل قادة برشلونة الإجازة التي منحها تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة للاعبين بعد التتويج بلقب الليغا عقب الفوز على إسبانيول، في السفر إلى فرنسا.

وأضافت الصحيفة: "اللاعبون لم ينشروا أي صور لهذا اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتهزوا الفرصة لتناول العشاء مع ميسي كأصدقاء مقربين".

وأفاد التقرير، أن اللاعبين تحدثوا عن موقف كل منهم، وحين تم توجيه السؤال لميسي عن موضوع عودته لبرشلونة، كان رده واضحا: لم أتلق أي عرض من النادي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هي الحقيقة، لأن برشلونة ينتظر الموافقة من الليغا قبل التحرك رسميا، على الرغم من تقدم الهلال السعودي بعرض خيالي لميسي بقيمة 500 مليون يورو سنويا (بحسب الصحيفة).

وطلب نادي برشلونة، الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة، وإبرام صفقات.

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