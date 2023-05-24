جوردي ألبا يعلن رحيله عن برشلونة نهاية الموسم الجاري

A + A -

علن جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة الإسباني عن نهاية رحلته مع البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري من خلال رسالة وداعية لجماهير النادي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ألبا (34 عاماً) والذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني بنهاية موسم 2024 الى أن اتخاذ هذا القرار لم يكن بالشيء السهل لمغادرة النادي الذي تربى ونشأ بين جدرانه، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن سعادته وشعوره بالهدوء لكونه ربما اتخذ القرار الأفضل له وللنادي.

وشارك ألبا مع برشلونة في 458 مباراة منذ انضمامه للفريق الأول قبل نحو 11 عاماً، ونجح في التتويج مع الفريق بكافة الألقاب الممكنة ومنها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الإسبانية وكأس العالم للأندية بمجموع 18 لقباً.