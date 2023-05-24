كيليان مبابي.. تقرير يؤكد "النهاية الحزينة" في باريس

A + A -

كشفت صحيفة "ليكيب" عن النهاية الحزينة التي تخوف منها جماهير باريس سان جرمان، وهي رحيل نجم الفريق كيليان مبابي عن فرنسا.

وفي تقرير خاص، أكدت "ليكيب" أن مبابي قرر عدم تفعيل خاصية تمديد عقده مع باريس سان جرمان، في صيف 2024، عندما ينتهي عقده الحالي.

ووفقا للصحيفة، سيكون الموسم المقبل الأخير للنجم الفرنسي، في صفوف سان جرمان، حيث سيرحل بعدها نحو مغامرة جديدة.

وكان مبابي قد قرر تمديد عقده مع سان جرمان، في "الرمق الأخير"، بعد اتفاقه مع ريال مدريد الإسباني، وذلك مقابل عائد مادي كان الأعلى في العالم وقتها.

وبالرغم من تألقه العالي، فشل مبابي في قيادة بطل فرنسا نحو اللقب المنتظر، دوري أبطال أوروبا، وسيكون الموسم المقبل محاولته الأخيرة للظفر باللقب.