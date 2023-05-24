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"احتفال السجدة".. لقطة رونالدو تثير التساؤلات وتعليق برتغالي

24
MAY
2023
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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا حاسما لفريقه النصر، واحتفل "بالسجود"، تلك اللقطة كانت حديث مواقع وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء.
 
ولفت الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار إليه خلال مشاركته في مباراة فريقه النصر ضد الشباب، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.
 
ملعب "الأول بارك" احتضن قمة الجولة 28 من دوري روشن، التي شهدت نجاح النصر في قلب الطاولة على الشباب بفوزه بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرا 0-2.
 
 
وقاد رونالدو فريقه لانتصار ثمين بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 59 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.
 
وركض "الدون" للاحتفال مع زملائه خارج أرض الملعب، وبعدها قرر النزول للسجود، قبل أن يقوم بحركة الاحتفال الشهيرة له وصرخة Si”".
 
سجود رونالدو بعد الهدف .
 
ثقافة الجزيرة العربية
 
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقطة، من تصوير أحد المشجعين بالمدرجات، وهو ما أثار نقاشا واسعا على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وكتب لوكاس أولنداريو، وهو من مشاهير المشجعين القدامى لرونالدو: "احتفل كريستيانو رونالدو بهدفه اليوم بنفس الطريقة التي يصلي بها المسلمون. ذهب إلى الجزيرة العربية وأخذ الجزيرة العربية وكل ثقافتها إلى العالم."
 
وقال عدد من المتابعين أن لقطة رونالدو تدل على تأثره بزملائه خلال فترة إقامته بالسعودية، بينما اكتفى آخرون بإبداء استغرابهم.
 
وأظهر الفيديو سجود كريستيانو رونالدو على أرض الملعب بين زملائه، الذين تفاجأوا بالاحتفال.
 
ويعتبر "السجود" طريقة للاحتفال بالأهداف لدى العديد من اللاعبين المسلمين حول العالم.
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