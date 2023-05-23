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صحيفة تفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. رونالدو يخطط لفسخ عقده مع النصر السعودي

23
MAY
2023
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فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، وقالت إن "النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ المقربين منه رغبته بمغادرة نادي النصر السعودي لأسباب اجتماعية".

وبحسب معلومات "موندو ديبورتيفو- Mundo Deportivo"، فإن كريستيانو رونالدو يرغب بالفعل في الرحيل عن النادي السعودي، الذي انضم إليه في ديسمبر الماضي بعد كأس العالم 2022.

وزعمت الصحيفة الكتالونية، أن كريستيانو رونالدو لم يعد يستطيع تحمل الحياة أكثر في السعودية على الرغم من بقاء موسمين على انتهاء عقده مع النصر.

وحسب الصحيفة، فإن رونالدو يريد الرحيل عن النادي السعودي بعد 5 أشهر فقط من وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، بعقد تاريخي يمتد لموسمين ونصف الموسم بقيمة 200 مليون يورو لكل موسم.

ووفقا لنفس المصدر، رونالدو يرى أن البنى التحتية "بعيدة كل البعد عن تلك الخاصة بالمجتمع الحديث". لذلك يخطط رونالدو والمقربين منه بتسريب هذا الموقف بهدف واضح وهو القدرة على المغادرة والعودة إلى أوروبا أو أي مكان آخر.

خاض كريستيانو رونالدو (38 عاما) 17 مباراة منذ وصوله إلى السعودية، منها 14 في الدوري، 2 في كأس الملك، وأخرى في كأس السوبر، وسجل خلالها البرتغالي 13 هدفا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أنه إذا قرر كريستيانو رونالدو المغادرة دون سبب وجيه، فسيتعين عليه تعويض النادي عن السنتين المتبقيتين من عقده، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بوضع انتقال اللاعبين. يتم احتساب التعويض مع مراعاة القانون الوطني وخصائص الرياضة والمعايير الموضوعية الأخرى.

يجب أن تتضمن هذه المعايير على وجه الخصوص “المكافآت والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي أو العقد الجديد، والمدة التعاقدية المتبقية، بحد أقصى 5 سنوات، والتكاليف والنفقات التي تكبدها النادي السابق (يتم إطفاءها أكثر من مدة العقد)، وكذلك ما إذا كان إنهاء العقد يتم خلال فترة محمية".

بالإضافة إلى واجب دفع التعويض، تنص اللوائح على عقوبات رياضية ضد اللاعب الذي أنهى عقده خلال فترة عقده. ستتألف العقوبة من تقييد لمدة 4 أشهر لأهليته للمشاركة في أي مباراة رسمية.

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من مواجهة نادي النصر أمام ضيفه الشباب، اليوم الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الـ28 من دوري "روشن" السعودي للمحترفين لكرة القدم.

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