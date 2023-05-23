بعد غيابه عن التدريبات.. أنشيلوتي يعلق على مصير فينيسيوس في ريال مدريد

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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن ثقته بأن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لن يرحل عن الفريق الملكي في الموسم المقبل لأنه يحب كرة القدم وريال مدريد.

وتأتي تصريحات كارلو أنشيلوتي، بعد أن أشارت بعض التقارير إلى رغبة فينيسيوس جونيور في الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تعرضه للعنصرية طوال الموسم الحالي، وأخيرا في مباراة فالنسيا، يوم الأحد الماضي، بالجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وزادت تلك التكهنات بعد غياب فينيسيوس جونيور عن تدريبات ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة نادي رايو فاليكانو، غدا الأربعاء، ضمن الجولة الـ36 من الدوري.

ولكن المدرب الإيطالي، أكد خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد رايو فاليكانو، أن غياب فينيسيوس عن التدريبات سببه الإصابة فقط.

وقال أنشيلوتي: "لا اعتقد أنه سيرحل عن إسبانيا، لأنه يحب كرة القدم ويحب ريال مدريد".

وأضاف: "إن حب فينيسيوس للنادي عظيم، وهو يريد صناعة مسيرته كلاعب داخل جدران سانتياغو بيرنابيو".

وعن الحالة النفسية للاعب البرازيلي، تحدث المدرب الإيطالي، قائلا: "هو حزين للغاية، ولكنه يعلم أنه يحظى بالدعم من الجميع، ليس فقط في مدريد، لديه دعم استثنائي وغير مسبوق حتى من الخصوم".

وأكمل: "إنه يشعر بقلق بسبب ما يجري، ولكن هذه فرصة عظيمة لإحداث تغيير وتحسين الأوضاع، عامة هو لم يتدرب اليوم لشعوره بآلام بسيطة في الركبة، ولأنه لن يشارك في المباراة بسبب الإيقاف".

وعن رأيه في تفشي العنصرية داخل الملاعب الإسبانية، قال المدرب الإيطالي: "أكررها، إسبانيا ليست عنصرية، هناك مواقف تحدث، ولكني مواطن مثلي مثلك، لكن في ملاعب كرة القدم هناك عنصرية".

وأتم كارلو أنشيلوتي: "يجب أن تتوقف هذه العنصرية، يجب أن تكون هناك درجة من النضج ويتم فهم أن هذا مجرد خصم رياضي فقط لك".