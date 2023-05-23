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غوارديولا: تعلمت من صلاح.. وبسببه نجح موسم سيتي

23
MAY
2023
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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحائز على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أن مواجهة لاعبين مثل المصري محمد صلاح نجم ليفربول علمته كثيراً وكانت سبباً في ظهور فريقه بالشكل الرائع، إذ ينتظر خوض نهائيي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية أمام إنتر ميلان ومانشستر يونايتد على التوالي.
 
وفاز سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر 6 أعوام تحت قيادة غوارديولا، الذي انتفض فريقه في النصف الثاني من الموسم ليخطف الصدارة من أرسنال اللندني.
 
وقدم الثنائي ناثان آكي ومانويل أكانجي قلبا الدفاع مستويات رائعة في خانة الظهير الأيسر التي شهدت تخلي غوارديولا عن لاعبين فيها وهما الأوكراني أولكسندر زينتشينكو وفي فترة الانتقالات الشتوية البرتغالي جواو كانسيلو.
 
 
وقال غوارديولا في مقابلة مع شبكة "سكاي": تغيرت نظرتي للأمور من ناحية الدفاع بعدما لعب سيتي أمام محمد صلاح وبوكايو ساكا وفينيسيوس جونيور وغابرييل مارتينيلي، حينها أنت بحاجة إلى مدافعين مناسبين للفوز بالصراعات الثنائية.
 
وأتبع: جميع من ذكرتهم يستطيعون قلب الموازين بمهارة واحدة، ولهذا كان آكي مهماً بالنسبة لنا وكذلك أكانجي، فالقوة الدفاعية التي ظهر عليها الفريق في الموسم الحالي كانت بفضل مجهوداتهم بالإضافة إلى بقية اللاعبين.
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