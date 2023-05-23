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العقوبات تهوي بيوفنتوس من المركز الثاني للسابع في الكالتشيو

23
MAY
2023
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس في الموسم الحالي في قرار جديد من محكمة إيطالية تحقق في صفقات انتقال لاعبين.
 
وبعد الخسارة 4-1 أمام مضيفه إمبولي الاثنين تراجع يوفنتوس، أنجح فريق لكرة القدم في إيطاليا، من المركز الثاني إلى السابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي برصيد 59 نقطة. وتتبقى له مباراتان هذا الموسم.
 
ويبتعد يوفنتوس حاليا عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية المربحة الموسم المقبل.
 
وقال يوفنتوس على تويتر إن "السلطات أبلغته بقرار المحكمة ويحتفظ بحقه في التقدم باستئناف جديد أمام أعلى هيئة رياضية في إيطاليا".
 
وكانت السلطات قد خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في يناير الماضي في قضية انتقال اللاعبين لكن أعلى هيئة رياضية في إيطاليا أمرت سلطات كرة القدم بإعادة النظر في القضية.
 
وفي الجلسة التي سبقت الحكم الأخير، قال مصدران على صلة وثيقة بالأمر إن المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا طلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس.
 
يواجه يوفنتوس، الذي تملكه شركة قابضة تابعة لعائلة أنيلي، المزيد من العقوبات الرياضية المحتملة بما في ذلك المزيد من خصم النقاط.
في قضية منفصلة يحقق الاتحاد الإيطالي في مخالفات مزعومة في مدفوعات النادي للاعبين وكذلك في تعاملات مع وكلاء لاعبين وأندية أخرى.
 
أمر الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي بإجراء محاكمة رياضية جديدة ضد يوفنتوس.
 
لم يتضح بعد ما إذا كانت أي عقوبات محتملة قد يجري تطبيقها في إطار هذه المحاكمة الرياضية الجديدة ستؤثر على الموسم الحالي أو الموسم المقبل.
 
وينفي يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع اللوائح.
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