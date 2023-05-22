living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبابي يقرب سان جيرمان لرقم قياسي جديد وأعتاب التتويج بالدوري

22
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصبح باريس سان جيرمان على أعتاب التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة 11 وهو رقم قياسي بعدما أحرز كيليان مبابي هدفين ليقوده للفوز 2-1 على أوكسير المتعثر.
 
وهز مبابي الشباك مرتين في أول ثماني دقائق ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 84 نقطة متقدما بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولتين من النهاية.
 
ويتفوق حامل اللقب بفارق كبير من الأهداف أيضا.
 
ويكفي فريق المدرب كريستوف جالتييه التعادل أمام مضيفه ستراسبورج السبت المقبل لحسم اللقب.
 
ويملك أوكسير 34 نقطة في المركز 16 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط ويحل ضيفا على تولوز في الجولة قبل الأخيرة.
 
وافتتح مبابي التسجيل بتسديدة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة السادسة وبعد ذلك بدقيقتين عزز من تفوق الفريق الضيف بتسديدة من 20 مترا بعد تمريرة من ليونيل ميسي.
 
ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفا في الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين متقدما بهدفين على ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.
 
ولم يستسلم أوكسير وسدد رايان رافلوسون كرة ارتدت من العارضة بينما تدخل الحارس جيانلويجي دوناروما لإنقاذ محاولة من نونو دا كوستا في قبل الاستراحة مباشرة.
 
وقلص لاسين سينايوكو الفارق لأوكسير بتسديدة منخفضة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني محرزا هدفه الأول على الإطلاق في الدوري.
 
وفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة بينما اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة من مبابي وتألق حارسه دوناروما الذي أنقذه عدة مرات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   