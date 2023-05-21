ريال مدريد يعرض ستة لاعبين للبيع

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن أسماء ستة لاعبين في نادي ريال مدريد سيعرضون للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من بعض اللاعبين الذين ليس لهم أي دور مع الفريق، والتعاقد مع لاعبين جدد يشكلون الفارق.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الثلاثي المخضرم كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتوني كروس، مستمرون مع الفريق لموسم آخر.

وأضافت الصحيفة أن الأمر نفسه ينطبق على الثنائي داني سيبايوس وماركو أسينسيو، رغم ما يتردد عن عدم وجود اتفاق حول تجديد عقديهما.

أما عن الراحلين فيتصدر المهاجم ماريانو دياز، والحارس أندريه لونين القائمة، وبالتالي سيضطر الريال للبحث عن حارس بديل لتيبو كورتوا.

كما سيتم عرض الثلاثي إيدين هازارد، وألفارو أودريوزولا، وخيسوس فاييخو للبيع، وسيتم أيضا الاستماع للعروض المقدمة لفيرلاند ميندي.

يذكر أن ريال مدريد فقد هذا الموسم لقبه في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكنه توج بلقب كأس إسبانيا للمرة الـ20 والأولى منذ 2014.