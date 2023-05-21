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ميسي يثير الجدل بشأن عودته إلى برشلونة

21
MAY
2023
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أثار نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الجدل بشأن عودته إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تفاعله مع احتفالات الفريق بالتتويج بلقب الدوري الإسباني أمس السبت.

واحتفل برشلونة باللقب الـ27 في تاريخه والأول منذ عام 2019 بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي صيف 2021، بعد المباراة التي خسرها الفريق الكتالوني على أرضه أمام ريال سوسييداد ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من "الليغا".

واحتفل برشلونة وسط جماهيره بلقب الدوري وتسلم القائد سيرجيو بوسكيتس الكأس من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عقب اللقاء.

ونشر بوسكيتس ومدرب برشلونة تشافي هيرنانديز صورا عبر حساباتهم الرسمية على منصة "إنستغرام" خلال احتفالهما باللقب، ليبدي ميسي إعجابه بمنشوراتهما، ليزيد الجدل بشأن قرب عودته للفريق في الميركاتو المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد أو يوقع لأي ناد مع ظهور تقارير عن عروض خيالية للعب في المملكة العربية السعودية بجانب برشلونة الذي رحل عنه قبل موسمين بسبب أزمة النادي الكتالوني الاقتصادية.

روسيا اليوم
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