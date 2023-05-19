عجز عنه ميسي ومارادونا.. إنجاز تاريخي أمام لاعب أرجنتيني

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نجح ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تجاوز عقبتي ريال مدريد واي سي ميلان على الترتيب.

نهائي الأبطال من المقرر أن يقام يوم 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية.

وأمام الثنائي جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، ولاتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، فرصة لدخول قائمة العظماء المتوجين بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا في العام ذاته.

وبذلك يضمن أحدهما أن يكون أول أرجنتيني يحقق ذلك الإنجاز في نفس العام، والذي عجز عن تحقيقه ليونيل ميسي، أو دييجو أرماندو مارادونا، حيث تضم القائمة لاعبين من 3 جنسيات وهم فرنسا وألمانيا والبرازيل، فيما سيطر لاعبو ريال مدريد وبايرن ميونيخ على ذلك الإنجاز.

وكان المنتخب الأرجنتيني نجح في التتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ التانجو، ديسمبر الماضي على ملعب لوسيل بقطر، بعد الفوز على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وتضم قائمة العظماء 10 لاعبين، بينهم 4 لاعبين في النسخة الحديثة من دوري الأبطال.

رافائيل فاران

نجح المدافع الفرنسي في التتويج بالثنائية بعد الفوز مع ريال مدريد بدوري الأبطال بثلاثية مقابل هدف في المباراة النهائية أمام ليفربول الإنجليزي، عام 2018.

ونجح بعدها فاران في المساهمة في تتويج فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الديوك بعد الفوز على حساب كرواتيا في المباراة النهائية 4-2، في البطولة التي أقيمت على الملاعب الروسية.

سامي خضيرة

نجح النجم الألماني في التتويج بدوري الأبطال في شهر مايو 2014 مع فريقه ريال مدريد بعد الفوز على حساب جاره أتليتكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بعد امتداد المباراة للوقت الإضافي.

وبعد شهرين ساهم خضيرة في تتويج المنتخب الألماني بكأس العالم على حساب الأرجنتين بهدف نظيف بالمباراة النهائية، في البطولة التي أقيمت في البرازيل 2014.

روبرتو كارلوس

نجح الظهير البرازيلي في قيادة ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا، بعدما صنع هدفا عالميا سجله زين الدين زيدان ضمن ثنائية الملكي في شباك باير ليفركوزن بالمباراة التي انتهت 2-1 ليتوج الريال وقتها باللقب التاسع أوروبيا.

وفي العام ذاته 2002، نجح كارلوس في التتويج مع السامبا بآخر ألقاب البرازيل بكأس العالم الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان، بعد الفوز على حساب ألمانيا في النهائي بهدفين نظيفين.

كريستيان كاريمبو

ساهم الفرنسي كاريمبو في تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال على حساب يوفنتوس بهدف نظيف، ليساعد وقتها زملائه في منح الملكي اللقب السابع أوروبيا بعد غياب 32 عاما على لقب ذات الأذنين.

بعدها تواجد كاريمبو ضمن قائمة الديوك المتوجين بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، البطولة التي أقيمت في فرنسا، بتحقيق الفوز في المباراة النهائية على حساب البرازيل بثلاثية نظيفة.

سداسي ألمانيا

"سيب ماير، وبول بريتنر، وهانز جورج شوارزنبيك، وفرانز بيكنباور، وجيرد مولر، وأولي هونيس".. سداسي بايرن ميونيخ الألماني المتوج بثنائية دوري الأبطال وكأس العالم.

نجح السداسي أساطير ألمانيا الغربية وقتها في قيادة بايرن ميونيخ للتتويج بكأس أوروبا للأندية الأبطال (النسخة القديمة من دوري الأبطال) بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب أتليتكو مدريد برباعية نظيفة.

ونجح السداسي في العام ذاته في قيادة ألمانيا الغربية للتتويج بكأس العالم بالفوز في المباراة النهائية على حساب هولندا 2-1.