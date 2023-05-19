رغم تفوقه.. لماذا استبعد "الفرعون" من جائزة لاعب الموسم؟

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فور إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" أسماء 7 مرشحين للفوز بجائزة لاعب الموسم، بدأ الحديث عن غياب نجم وهداف ليفربول، اللاعب المصري محمد صلاح.

قائمة المرشحون السبعة التي أعلنها الدوري الإنجليزي ضمت ثنائي مانشستر سيتي متصدر المسابقة والأقرب للتتويج، إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين.

كما ضمت القائمة ثنائي أرسنال أكثر فريق تصدر جدول الترتيب منذ بدايته وحتى تسليم الراية إلى مانشستر سيتي، حيث حضر بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد.

وينافس هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، مع ماركوس راشفورد نجم مانشستر يو

نايتد، وتريبير ظهير نيوكاسل يونايتد على الجائزة، فيما تم خروج صلاح من الصورة تماما.

هل ظلم صلاح؟

قائمة الأفضل في البريميرليغ ضمت ساكا وراشفورد، وكلاهما يلعبان في مركز الجناح الذي يتألق من خلاله محمد صلاح مع ليفربول، ويتفوق المصري رقميا على الثنائي الإنجليزي، في الأهداف والمساهمات التهديفية.

سجل محمد صلاح حتى الآن في البريميرليغ 19 هدفا وصنع 10 أهداف بمجموع مساهمات (29 هدفا)، ليصبح ثالث أفضل مساهم في المسابقة بعد هالاند وكين.

راشفورد سجل 16 هدفا وصنع 5 أهداف، بمجموع مساهمات (21 هدفا)، وكذلك ساكا الذي سجل 13 هدفا وصنع 11 هدفا، بمجموع مساهمات (24 هدفا).

صلاح يتفوق كذلك على كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الذي سجل 7 أهداف وصنع 18 هدفا، بمجموع مساهمات (25 هدفا).

أوديغارد نجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 8 أهداف، بمجموع مساهمات (23 هدفا)، وأخيرا كيران تريبير الذي سجل هدفا وحيدا وصنع 6 أهداف، وهم رقم يتناسب مع كونه ظهير دفاعي.

صلاح ظهر في فريق الموسم من "إي إيه سبورتس" قبل أيام، وهي الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من ذلك تم استبعاده من ترشيحات أفضل لاعب في النهاية.

لماذا استبعد صلاح؟

يقول المحلل الفني أحمد فاروق في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن استبعاد صلاح رغم تفوقه الفردي على كل اللاعبين في قائمة الأفضل باستثناء هالاند وكين، يعود إلى تأثر المصوتين بالبداية الضعيفة للنجم المصري هذا الموسم، وعدم اكتراثهم بالتطور الذي حدث بعد ذلك والصعود المستمر في الأداء على المستوى الفردي والجماعي.

وأضاف فاروق: "الأمر يشبه ما حدث بعد تتويج ميسي بكأس العالم، اعتبره الجميع فاز بالفعل بالكرة الذهبية، رغم أن أكثر من نصف الموسم لم ينته بعد، البداية دائما مؤثرة في قرار المصوتين، لذلك خرج صلاح من الصورة مبكرا".

وتابع فاروق: "صلاح ظلم بسبب وضع ليفربول، فهو يتألق وله تأثير كبير على المستوى الفردي مع فريقه، لكن حالة الفريق بشكل عام طوال الموسم سيئة، على عكس أرسنال الذي منح ساكا فرصة ذهبية لدخول الترشيحات لمنافسته على اللقب، وكذلك راشفورد بسبب وضع مانشستر يونايتد في المربع الذهبي على مدار الموسم".

وأنهى: "مستوى صلاح تطور بشكل رائع، وأصبح ثالث اللاعبين في المساهمات التهديفية بعد هالاند وكين، وأظن أنه سيتفوق على مهاجم توتنهام في نهاية الموسم لأن الفارق هدفا وحيدا الآن، وتطور اللاعب المصري مستمر في الجولات الماضية بشكل لافت".