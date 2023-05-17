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والدة رونالدو تعلن عن قرار صارم بعد اتهامها باستخدام السحر للتفرقة بين نجلها وجورجينا

17
MAY
2023
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أعلنت ماريا دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بعد اتهاما باستخدام السحر والشعوذة للتفرقة بين نجلها وشريكته جورجينا.

وكانت وسائل إعلام برتغالية تحدثت عن عدم إعجاب والدة رونالدو بجورجينا ورغبتها في حدوث الانفصال بينهما، ولجوئها للسحر والشعوذة لتحقيق هذه الغاية.

وردت أفيرو على هذه الإشاعات بإصدارها بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، حيث وصفت الخبر المتداول في إحدى الصحف البرتغالية، باستخدامها السحر الأسود بـ"الكاذب"، والذي جاء لأغراض خبيثة.

وأضافت والدة رونالدو: "قمت بالاتصال بالمحامي الخاص بي لتبرئة اسمي، نيابة عن عائلتي، وما يمثلونه في حياتي".

وأردفت: "تم نشر خبر في إحدى الصحف البرتغالية المعروفة، التي تستخدم بالتالي اسم عائلتي وتنتهكه للترويج لنفسها، عن طريق الأخبار الكاذبة حيث تتحدث عن أفعال مروعة، هذا الافتراء كاذب بسوء نية لا أساس له من الصحة".

وتابعت: "لن أسمح أبدا لمصدر غير محترف باستخدام اسمي عبثا، سوف أذهب إلى القضاء ليس فقط لحماية نفسي وحياتي، ولكن لكي أثبت أيضا أن المصادر والأمور التي كتبت، كانت خبيثة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأوضحت: "هذه الأخبار تؤذي عائلتي، وأحفادي قرؤوها بالفعل واستمعوا إلى النقد من الناس، ولهذا السبب بالذات لن أستسلم حتى تثبت هذه الصحيفة كل ما كتبت".

ويرتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع عارضة الأزياء جورجينا منذ عام 2016، ولديهما طفلتان هما آلانا مارتينيا وبيلا أزميرالدا.

وشهدت الفترة الماضية نفي رونالدو وجورجينا للتقارير التي تحدثت عن إمكانية انفصالهما، بسبب رفض اللاعب البرتغالي لبعض تصرفاتها، حيث ردت الأخيرة بأن من يطلقون هذه الشائعات هم مجموعة من الحقدة والحاسدين.

روسيا اليوم
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