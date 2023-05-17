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سحر لتدمير علاقته بجورجينا.. والدة كريستيانو تخرج عن صمتها

17
MAY
2023
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في ظل اللغط الذي لف الحياة الخاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الفترة الماضية، أعلنت والدته دولوريس أفيرو إقدامها على اللجوء إلى القانون للرد على ما وصفته بشائعات وسائل الإعلام البرتغالية التي تحدثت عن لجوء الأم لـ"السحر" بغية إحداث أزمة حقيقية في علاقة ابنها بصديقته جورجينا رودريغيز.
 
وكانت وسائل إعلام برتغالية تحدثت عن عدم إعجاب والدة كريستيانو بجورجينا ورغبتها في حدوث الانفصال بينهما، ولجوئها للسحر والشعوذة لتحقيق هذه الغاية.
 
وقالت والدة النجم البرتغالي على حسابها في "انستغرام": "لجأت إلى القضاء لرفع دعوى ضد كل هذه الأكاذيب، إحدى الصحف البرتغالية المعروفة، تستخدم اسم عائلتي للترويج لنفسها".
 
ويرتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع عارضة الأزياء جورجينا منذ عام 2016، ولديهما طفلتان هما آلانا مارتينيا وبيلا أزميرالدا.
 
ومنذ أيام نفت والدة رونالدو وجود خلافات كبيرة بين ابنها وعارضة الأزياء الإسبانية، مؤكدة أن كل هذا مجرد إشاعات وأكاذيب وليس لها أي أساس من الصحة، فكل زوجين يتجادلان".
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