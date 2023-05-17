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دليل آخر على رحيله.. باريس سان جرمان يستقر على بديل ميسي

17
MAY
2023
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كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جرمان استقر بالفعل على بديل لنجمه ليونيل ميسي، في إشارة جديدة إلى أن الأخير لن ينوي تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.
 
وأكد موقع "غول" المتخصص في كرة القدم أن البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنجليزي سيعود إلى الدوري الفرنسي مجددا، ليكون خليفة لميسي في فريق العاصمة بدءا من الموسم المقبل.
 
وهي ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسما سيلفا وباريس سان جرمان، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي الصيف الماضي، لكن مشاكل مالية حالت دون إتمام الصفقة وقتها.
 
ميسي يقترب من العودة لبرشلونة.. الانتخابات التركية للإعادة
 
 
وسبق أن تألق سيلفا (28 عاما) مع موناكو الفرنسي، مما دفع مانشستر سيتي إلى ضمه عام 2017 ليبدأ مسيرة ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ومن جهة أخرى، تعزز هذه التقارير ما تناقلته وكالات أنباء، بشأن نية "ليو" الرحيل عن باريس سان جرمان بنهاية عقده في يونيو المقبل، وفي الغالب إلى أحد أندية الدوري السعودي.
 
وكان ميسي ووالده، وهو وكيل أعماله في الوقت ذاته، نفيا انتقال أسطورة كرة القدم إلى البلد الخليجي، وقالا إن مصير اللاعب صاحب الـ35 عاما سيتقرر بعد نهاية الموسم الجاري.
 
يشار إلى أن برشلونة الإسباني، حيث خاض ميسي معظم مسيرته، يسعى أيضا إلى استعادة اللاعب، وفقا لتصريحات رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز.
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