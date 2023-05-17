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إبراهيموفيتش يشتري سيارة "تباع لمن يستحق فقط"

17
MAY
2023
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لطالما أحب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش السيارات الرياضية، وتحديدا الفارهة ذات الإصدار المحدود، تلك التي لا يستطيع شراءها سوى قلة حول العالم بسبب ارتفاع سعرها وقلة الوحدات المصنعة.
 
ونشر موقع Auto Gespot على الإنترنت صورا لآخر عملية شراء لإبرا، وهي سيارة "فيراري" شوهد بها في إيطاليا، حيث يلعب مع ميلان.
 
فيراري "لمن يستحق"
 
السيارة التي شوهد بها وهو يجول شوارع ميلانو هي "فيراري دايتونا SP3"، وهي واحدة من أجمل سيارات الشركة في السنوات الأخيرة، وفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.
 
هذه السيارة حصرية للغاية، لدرجة أن شركة "فيراري" نفسها هي التي تقرر ما إذا كان المشتري "يستحق" الحصول عليها، حتى لو كان مستعدا لإنفاق 2.3 مليون يورو لشرائها.
 
وتنتمي هذه السيارة الخارقة إلى سلسلة "Icona" من "فيراري"، والتي تعني "الأيقونية" باللغة الإيطالية، وصنعت في سلسلة محدودة للغاية، تكريما لسيارة Daytona SP3 الأسطورية.
 
من شروط الشركة أن يكون المشتري قد اقتنى سيارة من نوع "فيراري" من قبل، وفي حالة إبرا، فقد كان بالفعل يقود سيارة "فيراري إنزو" في برشلونة.
 
ما الذي يجعل هذه السيارة الرياضية مذهلة للغاية؟
 
• تستخدم هذه السيارة شاسيه Ferrari LaFerrari الذي ابتكره فلافيو مانزوني كبير مصممي "فيراري"، وهو واحد من أجمل أشكال الهياكل التي صنعت للسيارات.
 
• محرك السيارة هو V12 من F12 Competizione، أي بدون توربو أو تهجين، لكن تم تحسينه.
 
• تصل السيارة إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة بغضون 2.85 ثانية.
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