الإنتر إلى نهائي الأبطال في انتظار الفائز من سيتي والريال

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بلغ إنتر ميلانو الايطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان 1-0 ، الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابًا.

وسجل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس هدف المباراة الوحيد قبل ربع ساعة من النهاية (74).

وينتظر إنتر الفائز بين مانشستر سيتي وريال مدريد في النهائي الذي يقام 10 يونيو في ملعب أتاتورك بأسطنبول.

وهذا النهائي السادس لإنتر في تاريخ مشاركاته في دوري الابطال والأول في 13 عامًا، وتحديدا منذ أن قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الى اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 2010.

وحرم إنتر جاره من بلوغ النهائي الثاني عشر في تاريخه والاول منذ 2007 عندما حقق لقبه السابع على حساب ليفربول، علمًا أنه ثاني أكثر المتوجين بالبطولة المرموقة خلف ريال مدريد (14).

في المقابل، توج إنتر ثلاث مرات أعوام 1964، 1965 و2010 وحل وصيفًا عامي 1967 و1972.