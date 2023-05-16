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تأهل "الانوار - الجديدة" للدور النهائي من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعدما تقدم منافسه الانعاش الاجتماعي قنات 3 - 1 من خمس مباريات ممكنة بينهما في الدور نصف النهائي "فاينال فور".

ونجح الفريق المتني في اسقاط مضيفه الشمالي. (الاشواط 25 - 20، 19 - 25، 25 - 20، 25 - 16) في قاعة البترون عصر اليوم.



وقاد المباراة الحكمان الدوليان الياس وهبه وبسام الجميل.



ويلتقي "الانوار" في الدور النهائي سبيد بول شكا حامل اللقب في النسخ الاربع الاخيرة، اعتبارا من الجمعة 19 أيار في قاعة حامات، ذلك ان سبيد بول يملك افضلية الارض لتصدره الدوري المنتظم.



في حين يلتقي الانعاش الاجتماعي قنات ومنتخب الجيش اللبناني الثلاثاء 23 أيار لتحديد المركزين الثالث والرابع.