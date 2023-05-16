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ختام كأس العرب للفنون القتالية في جونية

16
MAY
2023
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 إختُتمت كأس العرب المفتوحة لجميع أساليب الفنون القتالية التي أقيمت في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، والتي نظمها الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو وجمعية لواكو.
وحضر رئيس شركة أبي رميا أخوان راعية البطولة ميشال أبي رميا،  رمزي الأشقر ممثلا رئيس بلدية جونية جوان، ممثلو قادة الأجهزة الامنية، مستشار وزير الشباب والرياضة المحامي إبراهيم الشويري، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الغراند ماستر سامي قبلاوي، رئيس الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو جورج نصير، الى عدد من رؤساء الاتحادات والأندية العربية والأجنبية، والهيئات الإجتماعية والمدنية والاختيارية والبلدية. 
والقيت كلمات للاعلامية تانيا اسطفان ونصير  وأمين سر الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو رئيس جمعية لواكو بسام نهرا.
وتصدر لبنان الترتيب النهائي، امام سوريا الوصيفة، فيما حلت قبرص ثالثة.

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