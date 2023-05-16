إنزاغي يشكك في لياقة لوكاكو ويكشف موقف كوريا

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قال سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان إن المهاجم روميلو لوكاكو وصل إلى الشهر الأخير في الموسم بأفضل شكل ممكن، وذلك قبل مواجهة مرتقبة أمام ميلان في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعانى لوكاكو، المنضم لإنتر من تشيلسي على سبيل الإعارة، من إصابات عديدة هذا الموسم وتراجع مستواه أيضا، لكنه سجل ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات.

وردا على سؤال حول عودة اللاعب البلجيكي إلى مستواه السابق خلال فترته الأولى مع إنتر، عندما أحرز 64 هدفا في موسمين وفاز بلقب الدوري الإيطالي، قال إنزاجي للصحافيين: أنتم تعرفونه. أنتم تعرفون ما يستطيع فعله.

وأضاف: هذا ما كنا ننتظره خلال العام. لسوء الحظ حدث شيء غير متوقع له ولمارسيلو بروزوفيتش مما أثر على اثنين كان لا غنى عنهما لأشهر عديدة.

وتابع: يمكن أن أتذكر مباريات مهمة لعبناها بدونهما، لكن ما نتابعه هو رؤية نسخة من لوكاكو ظهرت الشهر الماضي بأفضل شكل ممكن.

ورغم ذلك أكد إنزاغي أن هناك بعض الشكوك حول لياقة اللاعب البالغ عمره "30 عاما"، وقال: ثلاث مباريات في الأسبوع الواحد بالوقت الحالي، ولا أعرف إن كان بوسعه التعامل مع ذلك.

وفاز إنتر 2-صفر على ميلان ذهابا وقبل خوض مباراة الإياب في سان سيرو يوم الثلاثاء، حيث سيتطلع فريق المدرب إنزاغي للوصول إلى النهائي لأول مرة منذ تتويجه باللقب القاري في 2010.

وكان الفريق الإيطالي قد امتلك أفضلية مماثلة بعد مباراة ذهاب دور الثمانية أمام بنفيكا، وقال إنزاجي إن رسالته للاعبين ستكون نفس الرسالة التي قالها الشهر الماضي.

وقال إنزاغي: قلت قبل مباراة بنفيكا، يجب أن نلعب بهدوء أعصاب وبروح قتالية. سأكرر ما قلته، لكن هذا هو الأسلوب الوحيد في مثل هذه المباريات.

وأضاف: نعرف أنها ستكون واحدة من أهم المباريات في تاريخ إنتر. نعرف أن لدينا أفضلية وهي مستحقة، لكن لم نضمن أي شيء. يجب أن نلعب كما يلعب إنتر ونحن ندرك أننا سنواجه منافسا قويا.

وتابع: نحن نعرف أننا على بعد 90 دقيقة من الحلم الذي أملكه أنا وباقي اللاعبين الرائعين.

وأكد إنزاغي أن المهاجم خواكين كوريا، الذي خرج بين شوطي مباراة انتهت بفوز إنتر 4-2 على ساسولو يوم السبت، قد يكون بوسعه اللعب في مباراة القمة.

وقال مدرب إنتر: كوريا طلب التغيير. لم أكن سأستبدله لأنه كان يقدم أداء يرضيني. أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة. يبدو الأمر جيدا لكن سنقيم موقفه في مران يوم الاثنين. قد يستطيع اللعب لكن ليس بشكل مؤكد.