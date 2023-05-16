ضيف غير متوقع.. نجوم برشلونة في احتفال صاخب بعد اللقب

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بعد حسم لقب الدوري الإسباني، خرج نجوم برشلونة للاحتفال بالإنجاز ليلة الأحد، وانتشرت لقطات الاحتفالات في النوادي الليلية بالمدينة الصاخبة، وأظهرت انضمام نجم الفريق السابق البرازيلي نيمار.

ووفقا للصحفي جيرارد روميرو، كان نجم باريس سان جرمان حاضرا كضيف، في الملهى الليلي حيث احتفل نجوم الفريق الكتالوني، ليل الأحد.

ويتعافى نجم هجوم باريس سان جرمان حاليا من إصابة، ولا يشارك مع فريقه الفرنسي.

ومن بين النجوم الذين لعب معهم نيمار بصفوف الفريق الكتالوني الذين ما زالوا في صفوفه، الألماني تير شتيغن والإسبان سيرجيو بوسكتس وخوردي أليا وسيرجي روبيرتو.

ووفقا للصحفي خافيير ميغيل، خرج لاعبو برشلونة إلى ناد بعد عودتهم إلى منشآتهم التدريبية من ملعب إسبانيول، بعد الانتصار بنتيجة 4-2 على الجار.

في غضون ذلك، التقى تشافي هيرنانديز وطاقمه التدريبي بمجلس الإدارة في أحد المطاعم، لاحتفال "أقل صخبا".