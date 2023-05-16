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يأكل مثل الدب.. هالاند ينشر صورة وجبته تحضيرا لموقعة مدريد

16
MAY
2023
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وصل الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند، للهدف رقم 36 خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم كبير لم يسبقه له لاعب آخر من قبل في تاريخ البطولة، ولكن النجم الشاب قرر الاحتفال بطريقة "غريبة" بهذا الإنجاز.
 
وساهم هالاند باقتراب مانشستر سيتي من لقب الدوري، بتسجيله هدف خلال الانتصار على إيفرتون، الأحد.
 
وبعد اللقاء، نشر هالاند صورة "لوجبة عشاء"، بعد اللقاء، أثارت "اشمئزاز" المشجعين، الذين انقسموا بين مستغرب وساخر.
 
ونشر هالاند صورة لقطع صغيرة من "كبد حيواني"، على صينية طبخ، وكتب "هذا أمر جميل"، معلقا على الصورة.
 
واعتبر البعض أن هذه الوجبة هي "تحضير" لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
 
وسبق أن قال هالاند في لقاء سابق، إنه يعشق تناول كبد البقر وقلب البقر.
 
وبدت قطع الكبد صغيرة ولم تبدو شهية على الإطلاق، ووصفه البعض بأنه "طعام الدب".
 
وسخر المتابعين من الوجبة "البائسة" التي تناولها هالاند، بينما استغرب آخرون من غياب طباخ مختص مخصص "للوحش النرويجي".
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