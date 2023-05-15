living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعبارة ضد فرنسا.. حكيمي "الغاضب" يكرر خطأ إبراهيموفيتش بقميص باريس

15
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتكب المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، تصرفا مشابها لما فعله النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أثناء لعبه بقميص الفريق الباريسي في "حديقة الأمراء".
 
وتعرض أشرف حكيمي للطرد في الدقيقة 77 من مباراة فريقه أمام ضيفه أجاكسيو (5-0) التي جمعتهما مساء أمس السبت، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
 
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافع باريس سان جيرمان وتوماس مانجاني لاعب أجاكسيو، بعد مشاجرة بين لاعبي الفريقين.
 
والتقطت عدسات الكاميرات أشرف حكيمي يتفوه بعبارة غاضبة أثناء توجهه إلى غرفة تغيير الملابس بملعب "حديقة الأمراء"، قائلا: "هذه هي فرنسا" تعبيرا عن استيائه الشديد من قرار طرده.
 
ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن حكيمي كرر فعلة إبراهيموفيتش مع سان جيرمان، لكن بلغة أقل فظاظة.
 
وأشارت إلى أن إبراهيموفيتش في عام 2015 عقب مباراة ضد بوردو، خرج غاضبا من حكم المباراة، وقال أمام الكاميرات: "ألعب كرة القدم منذ 15 عاما ولم أر مثل هذا الحكم السيئ في هذا البلد القذر. هذا البلد لا يستحق باريس. لا ينبغي أن يكون النادي هنا.. نحن أفضل كثيرا من اللعب في هذا البلد".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   