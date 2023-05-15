"فضيحة مدوية" بطلها ريال مدريد.. خرق أبسط قوانين الكرة

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في حادثة غريبة، خرق نادي ريال مدريد، أبسط قوانين كرة القدم وأكثرها وضوحا، خلال مباراته بالدوري الإسباني أمام خيتافي، السبت.

الواقعة تمثلت بتغيير اللاعب المستبدل خلال اللقاء، بعد دخول اللاعب البديل، وهو خرق واضح يكاد أن يكون لا يصدق.

الواقعة

الواقعة جاءت في الدقيقة 84، عندما قرر المدرب كارلو أنشيلوتي إخراج ماركو أسينسيو، صاحب هدف اللقاء الوحيد، وإدخال المدافع ألفارو أودريوزولا.

هذا التبديل كان الخامس والأخير لريال مدريد.

ولكن بعد دخول أودريوزولا أرض الملعب، قرر أنشيلوتي طلب "إعادة التبديل"، عندما لاحظ إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينغا.

بعدها، وافق الحكم بغرابة على "تغيير التبديل"، فأعاد أسينسيو لأرضية الملعب، وأخرج كامافينغا المصاب.

القانون

وفقا لصحيفة "أس"، فإن التبديل يعتبر خرقا واضحا للقانون.

وفقا لقوانين اللعبة التي نشرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ، لم يكن ينبغي على مدريد التراجع عن التغيير الذي اختاره للأفراد.

وفقا للقانون 3.3، الذي يمثل "إجراء التبديل"، "يكتمل الاستبدال عندما يدخل البديل إلى ميدان اللعب، من تلك اللحظة، يصبح اللاعب المستبدل لاعبا مستبدلا.

في استاد سانتياغو بيرنابيو، لم يتبع الحكم خوان مارتينيز مونويرا هذه القاعدة.

مع وجود أودريوزولا على أرض الملعب وخروج أسينسيو منه، سمح مسؤول المباراة للمهاجم بالعودة والاستمرار في اللعب.

مع إصابة كامافينغا، كان على ريال مدريد اللعب بعشرة لاعبين، وعدم السماح للفريق "بالرجوع عن استبدال".