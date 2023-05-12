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ميسي يوقع عقدا سريا

12
MAY
2023
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وقع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، عقدا سريا مع إدارة ناديه الفرنسي، على هامش أزمته الأخيرة.
 
وعوقب ميسي بالإيقاف لمدة أسبوعين عن المشاركة في التدريبات والمباريات بسبب سفره الأسبوع الماضي إلى السعودية دون إذن، قبل تقليص العقوبة إلى أسبوع واحد.
 
وكشفت شبكة "RMC سبورت"، كواليس جديدة وراء العفو عن النجم الأرجنتيني، والسماح له مجددا بالمشاركة في التدريبات.
 
وأشارت إلى أن ميسي اعتذر في مقطع فيديو مدته 37 ثانية، بثه عبر حسابه على "تويتر"، بعد توقيع عقد سري بين إدارة النادي ومحامي النجم الأرجنتيني.
 
وذكرت أن محامي ميسي وقع اتفاقا ملزما مع النادي الباريسي، ينص على "اعتذار اللاعب والسماح بمشاركته في التدريبات لكن دون التطرق لمصير مشاركته في المباريات".
 
وختمت تقريرها بأن العقد السري جاء بسبب تخوف المقربين من ميسي، من إدارة باريس، بأن يعتذر اللاعب دون السماح له بالمشاركة في التدريبات.
 
وعاد ميسي لخوض التدريبات بشكل منفرد الاثنين الماضي، ثم التحق في اليوم التالي بالتدريبات الجماعية قبل مواجهة أجاكسيو، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.
روسيا اليوم
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